De Wever vraagt federale bijstand na mesaanval in Arras

Na de mesaanval in het Noord-Franse Arras heeft Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) federale bijstand gevraagd aan minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). Dat zei hij vrijdagvond in De Afspraak op VRT Canvas.

In Arras stak een man van Tsjetsjeense origine vrijdag een leraar dood en verwondde twee andere schoolmedewerkers. Frankrijk verhoogde daarop het veiligheidsniveau, uit vrees dat het conflict tussen Israël en Hamas geïmporteerd kan worden. Bij ons wordt het dreigingsniveau voorlopig niet verhoogd, maar De Wever zegt wel dat de politie in zijn stad “in verhoogde staat van paraatheid” staat.

“Ik heb net ook een mail naar Annelies Verlinden gestuurd om federale bijstand te vragen. Die is op verschillende manieren mogelijk en ik zal dat met haar bespreken, want we denken dat we dit voor een lange periode zullen moeten volhouden”, aldus De Wever.

De Wever nuanceerde ook zijn uitspraak over het partij kiezen voor Israël. Hij zei dat zijn steun voor Israël en tegen terreur geen keuze tegen de Palestijnen betekent. “Dit is de ergste terreurdaad sinds 9/11, de ergste moordpartij op Joden sinds de Holocaust. Je weet wat die gemeenschap heeft meegemaakt en je staat dicht bij zo’n gemeenschap in je stad. Dan moet je op dat moment duidelijk durven spreken”, aldus De Wever.

De Antwerpse burgemeester kondigde ook aan dat hij volgende week een delegatie van Palestijnse Antwerpenaren zal ontmoeten. “Om met hen te praten en te zeggen dat onze keuze tegen Hamas en tegen terreur geen keuze tegen hen is.”