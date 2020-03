Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) vindt dat de federale regering de federale fase van het rampenplan moet afkondigen als ze "op basis van de aanbevelingen van experts meent dat er een ernstige dreiging voor de volksgezondheid is die ingrijpende beperkingen van het openbaar leven wettigt".

Dat zegt hij in een reactie op de nieuwe maatregelen rond het coronavirus. Het rampenplan moet worden afgekondigd zodat er uniforme maatregelen kunnen worden opgelegd, aldus De Wever.

De Wever had dinsdagavond al kritiek op de communicatie van de federale regering, die toen een advies uitsprak om evenementen van meer dan duizend aanwezigen te annuleren. "Ik heb alle begrip voor de moeilijke situatie waarin de federale regering momenteel beslissingen moet nemen", laat hij woensdag weten. "Zij is echter als enige bevoegd om de coördinatie van een nationale gezondheidsproblematiek op zich te nemen. Met de communicatie van gisteren, waarbij lokale overheden zonder verdere officiële informatie het advies kregen om onmiddellijk dwingende maatregelen te nemen voor bepaalde bijeenkomsten op hun grondgebied, heeft de federale regering zelf chaos georganiseerd."

De daaropvolgende uiteenlopende beslissingen in verschillende steden bewijzen volgens De Wever dat er verschillende interpretaties zijn van het advies. "Ik begrijp wel dat de verantwoordelijke minister van Volksgezondheid onder zware druk staat, maar door vervolgens te dreigen met termen als 'lock-down', voedt ze enkel chaos en angst", zegt hij bovendien over minister Maggie De Block (Open Vld). De Wever had woensdagavond nog overleg met minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) en provinciegouverneur Cathy Berx, waar hij naar eigen zeggen wel "een luisterend oor vond". Berx werkt nu volgens De Wever "een politiereglement uit dat duidelijke, objectieve en dwingende richtlijnen geeft voor de hele provincie en die uniform kunnen worden toegepast". De Antwerpse lokale politie en de dienst noodplanning bereiden zich intussen voor op dat reglement.

"Ik heb ondertussen ook gesproken met een aantal organisatoren van grote evenementen in Antwerpen, met wie ik gisteren reeds nauw contact had", zegt De Wever. "Ik ben dankbaar dat zij op basis van de inhoud van het komende provinciale politiereglement alvast maatregelen zijn beginnen nemen."

De Wever herhaalt ook zijn vraag aan de federale overheid om middelen te voorzien om de economische schade te verzachten.

Federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) is niet opgezet met de uitspraken van De Wever. "Ik stel vast dat mijnheer De Wever gisteravond zei dat onze aanbevelingen veel te ver gingen, om vandaag te zeggen dat we het nationaal rampenplan moeten afkondigen" zei de minister woensdag voor de televiecamera's.

