N-VA-voorzitter Bart De Wever is duidelijk in zijn nieuwjaarstoespraak: "Vivaldi moet verdwijnen. De Vlaamse partijen die eraan meewerken, verdienen geen Vlaamse stemmen", maar ook "Wie uit frustratie extremistisch stemt, helpt Vivaldi 2 in het zadel".

Voor het tweede jaar op rij moest De Wever zijn nieuwjaarsboodschap online verspreiden, betreurde hij zaterdag. Terwijl de omikrongolf over de wereld spoelt, gloort er volgens de N-VA-voorzitter 'voorzichtige hoop' dankzij de Vlamingen. "Ondanks het feit dat de vaccins hun belofte niet invulden inzake besmettelijkheid, behielden de Vlamingen het geloof in het mirakel van de wetenschap".

Hij wees erop dat COVID volgens de experten weldra een endemie in plaats van een pandemie wordt. "En dan wenkt eindelijk weer het vrije leven zonder beperkingen. Ons mentaal welzijn, de opleiding van onze kinderen en kleinkinderen, onze welvaart en onze zorg zouden er wel bij varen", aldus De Wever.

De N-VA-voorzitter benadrukte dat Vlaanderen anders dan België bleef besturen, waarbij hij onder meer verwees naar het Vlaams relanceplan, de hervorming van de woonfiscaliteit en het klimaatplan.

Het contrast met België kan niet groter zijn. De Vivaldi-regering staat roerloos terwijl de afgrond nadert. Broodnodige hervormingen van onze arbeidsmarkt en onze sociale zekerheid komen er niet. De door linkse en Franstalige partijen gedomineerde regering verhoogde de belastingen met 2 miljard euro en gaf dat geld uit aan niet-werkenden, sneerde De Wever die ook nog hekelde dat de "de goedkoopste en meest klimaatvriendelijke energiebron wordt stopgezet. Op bevel van de groenen zal men de vergissing van de eeuw begaan door onze kerncentrales te sluiten".

Voor Bart De Wever is het tijd dat er iets verandert: "Weldra breekt het tiende jaar aan dat Vlaanderen in de 21ste eeuw zonder meerderheid wordt bestuurd. We betalen het merendeel van de belastingen, we realiseren 83 procent van de export, we transfereren miljarden en houden volstrekt failliete landsdelen overeind. Maar we krijgen geen respect."

Daarom moet Vivaldi volgens hem verdwijnen. "De Vlaamse partijen die eraan meewerken, verdienen geen Vlaamse stemmen. Want ze zullen zonder schroom Vlaanderen opnieuw opzijschuiven. (...) Wie uit frustratie extremistisch stemt, helpt Vivaldi 2 in het zadel, desnoods met nog minder Vlaamse zetels". Voor N-VA rest Vlaanderen enkel de keuze voor confederalisme "Vlaanderen de zelfbeschikking geven om onze toekomst weer in handen te nemen. Alleen zo blijven we een topregio met welvaart, welzijn en warmte voor alle burgers".

