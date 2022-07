De Wever: ‘Vivaldi gaat in tegen de belangen van het productieve Vlaanderen’

N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft in een toespraak op het zomerfeest van zijn partij niet voor het eerst uitgehaald naar de federale regering. Het begrotingstekort, de belastingdruk en het koopkrachtverlies zijn ‘onhoudbaar en onaanvaardbaar’, klonk het in Mechelen.

Na de editie vorig jaar waarbij De Wever door corona noodgedwongen ‘moederziel alleen stond te speechen’ in de Nekkerhal, mochten de N-VA-leden zaterdagavond opnieuw naar Mechelen afzakken voor het jaarlijkse zomerfeest van de partij.

De speech van de voorzitter stond in het teken van de vele uitdagingen waar het land mee kampt. ‘Het zijn woelige tijden’, zei De Wever. ‘Geopolitiek en economisch is de onzekerheid groot.’ Volgens de N-VA-voorzitter kijken mensen dan naar ‘sterke bestuurders en doorwinterde dealmakers’, en die heeft zijn partij volgens hem in huis.

Vervolgens prees hij de Vlaamse N-VA-excellenties. De Wever verwees onder meer naar de hervormingen op onderwijs, zoals de nieuwe eindtermen, die Ben Weyts doorvoerde, en naar het klimaatbeleid van Zuhal Demir, dat ‘concreet maar ook haalbaar en betaalbaar is’. Matthias Diependaele heeft er met het onderzoek naar buitenlandse eigendommen dan weer voor gezorgd dat er meer sociale woningen zijn voor mensen die er recht op hebben, zei de Antwerpse burgemeester. Minister-president Jan Jambon heeft volgens zijn voorzitter ‘zeer moeilijke jaren’ achter de rug tijdens de coronacrisis, ‘gezien de bevoegdheidsverdeling in dit land’. Maar Jambon voert volgens de voorzitter ‘het juiste beleid, met financiële verantwoordelijkheidszin, oog voor welvaart én welzijn’.

‘Knokken om de grootste te zijn’



Veel minder goed vergaat het de federale regering, aldus De Wever. Vivaldi – de federale coalitie met Open Vld, CD&V, Vooruit, Groen, PS, MR en Ecolo – voert een beleid ‘dat lijnrecht ingaat tegen de belangen van het productieve Vlaanderen’, vindt de N-VA-kopman. Hij wees op de hoge belastingdruk op arbeid, de achterblijvende grote hervormingen van de arbeidsmarkt, de slabakkende uitvoering van de straffen op justitie, de opvangcrisis op asiel en migratie en de sluiting van – de meeste – kerncentrales te midden van grote onrust op de internationale energiemarkten. De belastingdruk, het begrotingstekort, de hoge overheidsuitgaven en het koopkrachtverlies zijn volgens de N-VA-voorzitter ‘onhoudbaar en onaanvaardbaar’.

Zelfbestuur voor Vlaanderen is volgens De Wever de enige oplossing, maar daarvoor moet de N-VA in 2024 de grootste Vlaamse partij blijven, ‘ook al wordt het knokken’. Ook het extreemrechtse Vlaams Belang ijvert voor Vlaamse onafhankelijkheid, maar volgens De Wever ‘kunnen alleen wij (de N-VA, red.) dat waarmaken’.