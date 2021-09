N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft kritiek op het nieuw ministerieel besluit met versoepelingen van de coronamaatregelen.

Hij vindt het bijvoorbeeld niet uit te leggen dat binnenkort in het Sportpaleis een evenement voor 15.000 mensen kan plaatsvinden, maar iets verderop een club de deuren niet mag openen voor enkele honderden mensen.

'De wet deugt niet. Elk MB staat vol met dingen die niet de bedoeling zijn, zaken die niet toepasbaar zijn, loopholes, enzovoort', aldus De Wever donderdag in De Ochtend op Radio 1. Je kan bijvoorbeeld geen fysieke vergadering van een gemeenteraad organiseren, maar wel nadien zonder mondmasker een musical gaan bijwonen, luidt het. Dergelijke bepalingen halen het draagvlak voor maatregelen onderuit, vindt hij.

Aanleiding van zijn uitval zijn berichten over 'creatieve organisatoren' die de grenzen van de regels aftasten door bijvoorbeeld zogenaamde privéfeestjes te organiseren. Normaal gezien mogen clubs pas in oktober weer open, maar door van de heropening een privaat evenement te maken, zou het vroeger kunnen. De Wever laat verstaan dat de regels strikt zullen worden gehandhaafd. Met andere woorden: tegen wat volgens de letter van de wet strikt toegelaten is, zal niet worden opgetreden.

De N-VA-voorzitter herhaalde nog eens zijn kritiek op het beleid met ministeriële besluiten. Intussen werd in de Kamer wel een Pandemiewet goedgekeurd, die een stevigere wettelijke basis moet bieden om in te grijpen wanneer zich opnieuw een pandemie voordoet.

Hij vindt het bijvoorbeeld niet uit te leggen dat binnenkort in het Sportpaleis een evenement voor 15.000 mensen kan plaatsvinden, maar iets verderop een club de deuren niet mag openen voor enkele honderden mensen. 'De wet deugt niet. Elk MB staat vol met dingen die niet de bedoeling zijn, zaken die niet toepasbaar zijn, loopholes, enzovoort', aldus De Wever donderdag in De Ochtend op Radio 1. Je kan bijvoorbeeld geen fysieke vergadering van een gemeenteraad organiseren, maar wel nadien zonder mondmasker een musical gaan bijwonen, luidt het. Dergelijke bepalingen halen het draagvlak voor maatregelen onderuit, vindt hij. Aanleiding van zijn uitval zijn berichten over 'creatieve organisatoren' die de grenzen van de regels aftasten door bijvoorbeeld zogenaamde privéfeestjes te organiseren. Normaal gezien mogen clubs pas in oktober weer open, maar door van de heropening een privaat evenement te maken, zou het vroeger kunnen. De Wever laat verstaan dat de regels strikt zullen worden gehandhaafd. Met andere woorden: tegen wat volgens de letter van de wet strikt toegelaten is, zal niet worden opgetreden. De N-VA-voorzitter herhaalde nog eens zijn kritiek op het beleid met ministeriële besluiten. Intussen werd in de Kamer wel een Pandemiewet goedgekeurd, die een stevigere wettelijke basis moet bieden om in te grijpen wanneer zich opnieuw een pandemie voordoet.