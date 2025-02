De Wever: ‘Sterk democratisch mandaat om antwoord te bieden op uitdagingen van onze tijd’

In zijn nieuwjaarstoespraak voor de ‘gestelde lichamen’, de hoogste gezagsdragers van het land, heeft premier Bart De Wever de ’talrijke uitdagingen’ geschetst waar ons land voor staat, maar ook het antwoord dat de nieuwe regering met haar ‘sterke democratische mandaat’ wil bieden. Koning Filip toonde zich dan weer tevreden met de nieuwe federale regering, maar betreurde dat dat in het Brussels Gewest nog niet het geval is.

De Wever begon zijn toespraak met de vaststelling dat er ‘voor het eerst in zestien jaar een regering is die democratische steun geniet aan beide kanten van de taalgrens’. ‘Een gezonde democratische steun die uiteindelijk de norm zou moeten zijn’, zei hij. ‘Dat sterke democratische mandaat moet zich nu vertalen in antwoorden op de grote uitdagingen van onze tijd.’

Waarna De Wever de ’talrijke uitdagingen’ schetste waar ons land voor staat, zoals de budgettaire situatie, de lage participatiegraad op de arbeidsmarkt, de vergrijzing die de gezondheidszorg en pensioensysteem onder druk zet, migratie en de geopolitieke situatie. ‘Zowel in het noorden als het zuiden van het land was het signaal van afgelopen juni richting de besturende klasse duidelijk: ga met die uitdagingen aan de slag. Het regeerakkoord dat ik straks in het parlement ga toelichten hoopt een antwoord te bieden aan dat signaal.’

De Wever zei dat de nieuwe regering een fors herstelbeleid zal voeren, ‘maar we verliezen niemand uit het oog’. Besluiten deed hij met de boodschap: ‘Men kan de verantwoordelijkheid van morgen niet ontlopen door ze vandaag te ontwijken.’ Koning Filip toonde zich in zijn toespraak dan weer verheugd dat er een nieuwe regering is, een moment waar het land ‘vol ongeduld’ op heeft gewacht. Hij betreurde wel dat er in Brussel nog steeds geen akkoord is. ‘Onze mooie hoofdstad – en ook die van Europa – moet een kruispunt blijven, geen doodlopende weg.’