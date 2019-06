N-VA-voorzitter Bart De Wever start dinsdag met zijn tweede gespreksronde voor de vorming van een Vlaamse regering. Vlaams Belang komt als eerste op bezoek.

Na een eerste consultatieronde, in de dagen na de verkiezingen, vatten De Wever en zijn team dinsdag een tweede reeks gesprekken aan, waarin het al wat meer over de inhoud mag gaan. PVDA viel al af. Voorzitter Peter Mertens mocht vorige week nog wel op bezoek bij de N-VA'er, maar liet toen al weten 'niet in het spelletje van De Wever te willen meespelen'. Voor zijn tweede ronde lijkt De Wever van groot naar klein te gaan. Het is alleszins Vlaams Belang, de partij die op 26 mei de grootste werd na N-VA, dat dinsdagochtend als eerste op de koffie mag.

Afgelopen weekend liet N-VA opnieuw haar afkeer van het cordon sanitaire rond Vlaams Belang merken. Voormalig staatssecretaris Theo Francken zei bij VTM Nieuws dat het belangrijk is om met de partij te praten. 'Ze gaan nu met concrete voorstellen moeten komen, we zullen hun gewicht eindelijk eens niet electoraal maar inhoudelijk kunnen wegen', zei hij. De locatie van de gesprekken wordt voorlopig niet prijsgegeven. Als de logica van groot naar klein wordt gehanteerd, zou CD&V, met haar 15,40 procent, als tweede partij moeten langskomen.

De christendemocraten willen maandag echter bevestigen noch ontkennen dat zij een uitnodiging voor een tweede gesprek hebben gekregen. SP.A bevestigt wel dat het is uitgenodigd voor de tweede ronde. De andere partijen 'hullen zich in discretie' of 'willen de communicatie aan Bart De Wever overlaten'. De formateur zou nog geen concrete inhoudelijke vragen hebben gesteld, maar verwacht input van zijn gesprekspartners, over de punten die zij in een eventueel regeerakkoord willen.