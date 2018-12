De Wever sluit vertrouwen in Michel II niet uit, maar wil stemming in parlement

Voor N-VA moet Charles Michel tekst en uitleg geven in het parlement, omdat er een nieuwe regering is met een nieuw beleid en een nieuw programma met drie assen. 'Het is dus logisch dat die het vertrouwen aan het parlement komt vragen nadat die een regeerverklaring heeft afgelegd', vindt de voorzitter. De Wever zegt dat N-VA geen motie van wantrouwen wil indienen omdat er nog veel is afgesproken met de Zweedse coalitie dat nog afgewerkt moet worden.

Hij verwijst naar de Jobdeal, waarvoor nog een aantal zaken inzake werkloosheid moeten geregeld, of fiscale maatregelen inzake pensioenen om te kunnen bijverdienen. 'Die goede punten willen we goedkeuren. Ik wil absoluut geen vervroegde verkiezingen', benadrukt de N-VA-voorzitter maandagavond.

Bart De Wever wil niet antwoorden op de vraag of hij voor of tegen zou stemmen als het tot een vertrouwensstemming zou komen, maar laat de deur open: 'Dat hangt af van wat er in de regeerverklaring staat en of men dat op voorhand met ons aftoetst. Maar als men doet alsof men ons niet nodig heeft om een democratische meerderheid te hebben, dan is dat een soort van hele zachte, verborgen staatsgreep', zegt hij.