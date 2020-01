Het Antwerpse stadsbestuur veroordeelt de Spaanse viering van de militairen die in de 16e eeuw onder meer verantwoordelijk waren voor de Spaanse Furie in Antwerpen. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) stelde een vlammende brief op.

Op verschillende plekken in Spanje worden deze week de beruchte 'Tercios' herdacht. Die soldaten werden in de 16e eeuw gevreesd in heel Europa. De strijdkrachten waren een van de bouwstenen waarop Spanje zijn macht uitoefende. In Madrid wordt een centraal plein vrijdag zelfs omgebouwd tot een historisch kamp van de Tercios. Er vindt ook een reenactment plaats.

Dat schiet het Antwerps stadsbestuur in het verkeerde keelgat. De Tercios staan in de Lage Landen immers vooral bekend als de verantwoordelijken voor de zogenaamde Spaanse Furie. Die plundering van Antwerpen vond plaats begin november 1576.

Duizenden mannen in dienst van het Spaanse leger plunderden, verkrachtten en stichtten brand in de Scheldestad, tijdens een periode die later bekend zou staan als de Gouden Eeuw. De episode zou volgens de overlevering het leven hebben gekost aan zo'n 10.000 mensen - al gaan moderne historici eerder uit van enkele honderden doden. Hoe dan ook betekende de Spaanse Furie een dieptepunt in de al bloedige Tachtigjarige Oorlog.

Het Antwerpse stadhuis tijdens de Spaanse Furie door Frans Hogenberg. © Getty

'Het stadsbestuur van Antwerpen heeft uiteraard respect voor de geschiedenis van Spanje en voor de vrijheid van meningsuiting', schrijft Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) in een brief aan zijn collega in Madrid. 'Maar de verheerlijking van dit verleden getuigt volgens ons van een totaal gebrek aan het meest elementaire respect. In herinnering aan de talloze slachtoffers willen wij dit gebeuren dan ook krachtig veroordelen.'

Vox

De vieringen in Spanje kaderen in een bredere groeiende interesse voor dat deel van het verleden. Begin vorig jaar had de Spaanse krant El País het nog over 'het tweede leven van de Tercios'. De krant citeert de geschiedkundige Rafael Rodrigo, die niet uitsluit dat de separatistische bewegingen - met name in Catalonië - een gedeeltelijke verklaring zijn voor de verhoogde aandacht.

Het is dan ook geen toeval dat de Spaans-nationalistische partij Vox voorop loopt in het bewieroken van het 'glorieuze verleden' van Spanje. Na de verkiezingsoverwinning in november, waarbij Vox 52 zetels binnenhaalde, citeerde secretaris-generaal Javier Ortega Smith nog een patriottistisch gedicht dat (verkeerdelijk) wordt toegeschreven aan de toenmalige kapitein van de Tercios gestationeerd in Vlaanderen. De Vox-partij schreef ook mee aan het Madrileense bestuursakkoord. In het Europees Parlement delen de N-VA en Vox dan weer dezelfde parlementaire fractie.

Het Antwerpse stadsbestuur heeft nog geen antwoord ontvangen.

