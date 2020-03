N-VA-voorzitter Bart De Wever pleit voor een noodregering van een jaar.

'Ik pleit voor een noodregering van één jaar om de crisis te bevechten', zei De Wever zaterdagmiddag op VTM NIEUWS. 'Er is een steunpakket nodig voor de economie en de zelfstandigen van miljarden. De bestuurspartijen moeten zich daar nu op focussen', vindt De Wever. Nadien moet er dan gekeken worden worden hoe het land op orde gezet kan worden.

SP.A-voorzitter Conner Rousseau liet op Twitter verstaan dat er zaterdag iets moet gebeuren. 'Indien er vandaag niets beweegt, zal er maandag niets zijn. Dat zou onaanvaardbaar zijn', luidde het in het Frans.

Si rien ne bouge aujourd’hui, il n’y aura rien lundi. Ce serait inacceptable. Gedaan met veto’s en ego’s. Als iedereen nog maar beetje goede wil toont, kan er vandaag iets gebeuren. #formatie — Conner Rousseau (@conner_rousseau) March 14, 2020

Maandag worden de koninklijke opdrachthouders Patrick Dewael en Sabine Laruelle bij de koning verwacht voor hun eindverslag. 'Gedaan met veto's en ego's. Als iedereen nog maar beetje goede wil toont, kan er vandaag iets gebeuren', vervolgde de SP.A-voorzitter.

Intussen kon er geen bevestiging gekregen worden, of men momenteel rond de tafel zit en wie daar allemaal bij aanwezig is.

Vrijdag raakte bekend dat N-VA en PS gesprekken voerden voor de vorming van een noodregering. Dat zou onder druk van de coronacrisis en de ontsporende begroting gebeuren. Maar over hoe ver men stond, liepen de meningen uiteen.

