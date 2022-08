De Wever pleit voor Nationale Veiligheidsraad over drugscriminaliteit, Verlinden zegt nee

Burgemeester van Antwerpen Bart De Wever (N-VA) wil dat premier Alexander De Croo (Open VLD) de Nationale Veiligheidsraad samenroept in de strijd tegen de drugscriminaliteit. Dat heeft hij maandagavond gezegd aan VTM Nieuws en Terzake. ‘Deze drugsoorlog woedt niet alleen in Antwerpen, maar heeft impact op heel België’, zei hij aan VTM Nieuws. ‘Er is een integrale aanpak nodig rond de georganiseerde misdaad.’

Volgens De Wever is er de laatste jaren in Antwerpen een groot succes geboekt in de zogeheten ‘war on drugs’. ‘We hebben de drugscriminaliteit in Antwerpen met tientallen procenten kunnen terugdringen. We zijn de veiligste grootstad van België. Ik weet dat perceptie vernietigend is, maar dat is zo’, aldus de burgemeester in een interview in de studio van VTM Nieuws.

De opstoot van geweld van de afgelopen weken, met verschillende aanslagen op korte tijd in de Antwerpse straten, is volgens De Wever juist het gevolg van die hardhandige aanpak, al erkent hij dat er nog een lange weg te gaan is. Federaal minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) reageert in een persbericht dat ze tevreden is dat burgemeester Bart De Wever haar visie deelt dat samenwerken het enige antwoord is.

‘Nu een NVR organiseren rond deze problematiek is echter niet de oplossing’, luidt het. ‘In maart vond een overleg plaats met de burgemeesters van Rotterdam en Antwerpen. Daar werden concrete acties afgesproken, zoals een update van het Stroomplan. Intussen versterkten we ook al de FGP, en we zullen deze beweging verder zetten. We moeten nu deze afspraken vertalen op het terrein, en geen nieuwe overlegorganen creëren.’

Ondertussen werkt minister Verlinden verder aan het wettelijk kader rond bestuurlijke handhaving, luidt het. Daarover vindt deze week overleg plaats met burgemeesters uit de grote steden.