n Antwerpen is een drugsoorlog bezig, met opzichtig geweld, waarbij het de bedoeling is om handlangers van de andere clan te verklikken. Maar het Antwerps stadsbestuur kan enkel aan symptoombestrijding doen. Dat stelt Antwerps burgemeester Bart De Wever zondag in De Zevende Dag (Eén) en het VTM Nieuws.

N-VA-voorzitter Bart De Wever pleit ervoor dat in het komende regeerakkoord de oprichting van een Belgische DEA wordt opgenomen, zoals dat het geval was bij het voorstel dat de N-VA-voorzitter met zijn PS-collega Paul Magnette had voorzien.

Zaterdagavond rond 10 uur was er een nieuw schietincident in Deurne, een uur voordat de veiligheidsoperatie Nachtwacht de tweede nacht zou ingaan. 'Zij passen zich aan, wij zullen dat ook doen', reageert De Wever. De Antwerpse burgemeester wijst op de inspanningen die de stad Antwerpen levert in de strijd tegen drugs. 'In het eerste jaar dat ik burgemeester was werd 4.700 kilo cocaïne in beslag genomen, vorig jaar was dat 61.000 kilo'.

De Wever benadrukt dat het stroomplan door wetenschappers positief beoordeeld werd, maar er is te weinig capaciteit, justitie moet kunnen volgen en de wetgeving dient aangepast worden, somt de N-VA-voorzitter op. Daarom pleit hij voor de oprichting van een Belgische DEA (Drug Enforcement Administration) naar Amerikaans model.

Dat stond in de voorstellen voor een federaal regeerakkoord die hij samen met PS-voorzitter Paul Magnette had opgesteld. Hij hoopt dat het punt ook in het regeerakkoord van Vivaldi opgenomen wordt.

N-VA-voorzitter Bart De Wever pleit ervoor dat in het komende regeerakkoord de oprichting van een Belgische DEA wordt opgenomen, zoals dat het geval was bij het voorstel dat de N-VA-voorzitter met zijn PS-collega Paul Magnette had voorzien.Zaterdagavond rond 10 uur was er een nieuw schietincident in Deurne, een uur voordat de veiligheidsoperatie Nachtwacht de tweede nacht zou ingaan. 'Zij passen zich aan, wij zullen dat ook doen', reageert De Wever. De Antwerpse burgemeester wijst op de inspanningen die de stad Antwerpen levert in de strijd tegen drugs. 'In het eerste jaar dat ik burgemeester was werd 4.700 kilo cocaïne in beslag genomen, vorig jaar was dat 61.000 kilo'. De Wever benadrukt dat het stroomplan door wetenschappers positief beoordeeld werd, maar er is te weinig capaciteit, justitie moet kunnen volgen en de wetgeving dient aangepast worden, somt de N-VA-voorzitter op. Daarom pleit hij voor de oprichting van een Belgische DEA (Drug Enforcement Administration) naar Amerikaans model. Dat stond in de voorstellen voor een federaal regeerakkoord die hij samen met PS-voorzitter Paul Magnette had opgesteld. Hij hoopt dat het punt ook in het regeerakkoord van Vivaldi opgenomen wordt.