De Wever over ontploffingen Antwerpen: 'Dit fenomeen zal niet snel verdwijnen'

Dat laat hij weten in de marge van de beslissing om extra veiligheidsmaatregelen zoals identiteitscontroles en meer politietoezicht te nemen. 'Dit fenomeen zal niet snel verdwijnen', stelt De Wever, en een eenvoudige oplossing is er volgens hem niet.

'Het is belangrijk dat bestuurders en politici oor hebben naar het advies van gerechtelijke- en veiligheidsdiensten', vervolgt De Wever. 'Wie beweert dat er een eenvoudige oplossing voor dit probleem is los van het brede arsenaal aan middelen dat ingezet is om de drugscriminaliteit in zijn geheel aan te pakken, maakt mensen iets wijs. Ik zal daar niet aan meedoen, en ik stel vertrouwen in het parket en de politie.'

De Wever maakt ook zelf een analyse van wat er aan de hand is in zijn stad en ziet in de gewelddaden een waarschuwing voor jongeren. 'De weg van de criminaliteit eindigt in het beste geval in de gevangenis', zegt hij. 'In het andere geval eindigt het in geweld. Wie kiest voor de criminaliteit, zorgt ervoor dat het leven van al wie hem lief is, kapot wordt gemaakt. Wie kiest voor de criminaliteit, kiest ervoor dat zijn familie moet onderduiken uit schrik voor rivaliserende bendes.'

De burgemeester verwijst daarbij expliciet naar Nederland, waar geweld wordt gebruikt tegen familieleden van gekende drugscriminelen. 'Dat is wat de keuze voor de criminaliteit inhoudt', zegt hij. 'Ook voor druggebruikers is dit een wake-upcall. Wie drugs gebruikt, is wel degelijk moreel mee verantwoordelijk voor criminaliteit en geweld.'