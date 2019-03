De Wever noemt Europees lijsttrekkerschap van Kris Peeters een 'droevig einde'

In 'Alloo bij Bart De Wever' heeft De Wever het onder meer over wat hij zou doen als hij geen politicus zou zijn. 'Dan zou ik heel graag reizen organiseren voor groepen van mensen die echt geïnteresseerd zijn. Naar sites waar echt dingen gebeurd zijn en daar dingen proberen overbrengen', legt hij uit. Volgens De Wever is het daarvoor nog alleen wachten op zijn pensioen.

En dat pensioen komt er volgens de N-VA-topman sowieso, wanneer de kiezer hem wegstemt. 'Dat is het lot van elke politicus: het eindigt nooit mooi', aldus De Wever. 'Er zijn geen uitzonderingen', gaat De Wever verder. 'Het eindigt altijd een beetje droevig. Kijk nu naar Kris Peeters, die de Europese lijst moet trekken: dat is een droevig einde, als vicepremier. Iedereen weet, dat is eigenlijk uw pensioen. De Romeinen zouden gezegd hebben: "Ga naar huis, laat uw bad vollopen en zet uw aderen open want u bent niet meer nodig." En nu word je naar het Europees parlement gestuurd', haalt De Wever hard uit naar zijn voormalige uitdager voor de Antwerpse sjerp.

Zet De Wever daarmee niet zijn eigen Europese lijsttrekker, Geert Bourgeois, vol in de wind? Minister-president Bourgeois ruilt namelijk na 26 mei het Martelaarsplein voor het Europees Parlement. Toch is de situatie van Bourgeois niet vergelijkbaar met die van Peeters, klinkt het bij de woordvoerder van De Wever. De context bij Peeters is anders, namelijk die van 'een politieke nederlaag die leidt tot een exit'.