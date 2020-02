Volgens N-VA-voorzitter Bart De Wever was er wel degelijk een toenadering tussen de PS en N-VA tijdens de onderhandelingen. 'Maar Magnette toont zich zwak en is gevlucht', zei De Wever maandagavond op Terzake.

Na het veto van PS-voorzitter Paul Magnette tegen een samenwerking met N-VA vroeg koninklijk opdrachthouder Koen Geens (CD&V) afgelopen vrijdag om zijn ontslag. Daarop is de koning maandagvoormiddag opnieuw consultaties gestart met de partijvoorzitters. Ook N-VA-kopman Bart De Wever ging maandag langs op het Paleis.

In Terzake trok De Wever fel van leer tegen Magnette. 'Er was een duidelijke entente tussen de CD&V, de PS en N-VA over het feit dat dit land grondige hervormingen nodig heeft om de enorme uitdagingen aan te gaan. Maar in plaats van de waarheid aan zijn achterban te vertellen, heeft Magnette ervoor gekozen om te vluchten. Ik heb de moeite genomen om de Rubicon over te steken en acht maanden lang gezwegen. Het manoeuvre dat Magnette afgelopen vrijdag deed, was ronduit zwak. Hij wil de fundamentele problemen in dit land niet oplossen', aldus De Wever.

Volgens De Wever ligt de sleutel momenteel bij de CD&V. 'Ik begrijp ook wel dat die partij nu erg onder druk staat om toch met de PS een regering te vormen. Maar ik hoop dat de partij vasthoudt aan haar principes.' Van de Open VLD verwacht De Wever niet veel meer. 'De liberalen hebben hun matten in december al opgerold', klinkt het over zijn Vlaamse coalitiepartner.

De Wever ziet niet meteen een uitweg uit de impasse. 'De regio's kunnen keuzes maken. België kan dat niet meer, vrees ik.' Een coalitie met een Vlaamse meerderheid en zonder de Parti Socialiste - met SP.A en CdH of Groen en Ecolo - acht De Wever voor onmogelijk. Nieuwe verkiezingen dan maar? 'We bereiden ons daar niet op voor, maar angst voor een nieuwe stembusgang heb ik niet', vertelt De Wever.

