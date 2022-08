De Wever laat drie door drugsgeweld geviseerde handelszaken sluiten

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) laat drie handelszaken bestuurlijk sluiten nadat ze onlangs werden geviseerd bij aanslagen die vermoedelijk kaderen binnen het drugsmilieu. Dat schrijven Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad en het kabinet van De Wever bevestigt het nieuws. Het gaat om twee horecazaken en een handcarwash.

Twee van de drie panden, een restaurant aan de Stenenbrug en een carwash in de Rochusstraat, worden gelinkt aan de familie van kickbokser Jamal B.S. Enkele familieleden zouden verwikkeld zijn in een conflict binnen het drugsmilieu en zouden daarom het doelwit zijn van verschillende recente aanslagen. Het derde pand is een pannenkoekenhuis in de Volkstraat op het Zuid dat enkele weken geleden werd getroffen door een brandbom en ook in 2020 al eens werd aangevallen.

De Wever zegt met de bestuurlijke sluitingen de veiligheid in de buurt te willen helpen verzekeren en dat de bevolking het ook niet zou begrijpen moesten ‘louche handelszaken’ open mogen blijven. De maatregel is er een waarmee De Wever zijn lokale bevoegdheden naar eigen zeggen maximaal rekt. ‘Lokale overheden moeten echt dringend meer slagkracht krijgen, want momenteel trekken we naar het front met een luchtkarabijn’, vindt hij.

De Wever verwijst al langer naar het federale niveau voor de strijd tegen de grote drugsbendes. Antwerpse oppositiepartijen Groen en Vlaams Belang vinden intussen dat De Wever niet voldoende actie onderneemt tegen het drugsgeweld. Groen vraagt een themacommissie over de kwestie, Vlaams Belang wil zelfs een extra gemeenteraad.