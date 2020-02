De meeste N-VA-burgemeesters zien mogelijkheden in een regering met de PS, blijkt uit een rondvraag van De Standaard.

Volgens een overgrote meerderheid van de burgemeesters die De Standaard kon contacteren, is regeren met de PS zeker niet uitgesloten. Van de 53 N-VA-burgemeesters kregen ze er 38 aan de lijn. Van hen benadrukten er 32 dat een samenwerking met de PS wel kan. Vier burgemeesters gaven liever geen mening en amper twee zeiden uitdrukkelijk 'neen'.

Vanuit het 'ja'-kamp zijn vooral twee grote vaststellingen te noteren: met de socialisten valt er wel degelijk te onderhandelen en voor het lokale beleid is het ­belangrijk dat de N-VA ook federaal mee aan de knoppen zit. Denk bijvoorbeeld aan de federale bevoegdheden zoals justitie, brandweer en politie. Die hebben een grote weerslag op de lokale besturen. Als de N-VA aan de knoppen wil blijven zitten, kan ze niet anders dan in de federale regering te stappen met de PS. Dat besef leeft ook bij de burgemeesters.

Van de twee burgemeesters die 'neen' zeggen tegen een regering met PS, is er één die (anoniem) de voorkeur geeft aan nieuwe verkiezingen. De ander is Kurt Ryon, burgemeester van Steenokkerzeel voor het Vlaams-groene kartel Klaver-N-VA. 'Stop ermee', zegt hij over de onderhandelingen tussen de PS en de N-VA. 'Ik krijg dat in mijn dorp niet meer uitgelegd. Het is niet de taak van de N-VA om het federale land recht te houden.'

Volgens een overgrote meerderheid van de burgemeesters die De Standaard kon contacteren, is regeren met de PS zeker niet uitgesloten. Van de 53 N-VA-burgemeesters kregen ze er 38 aan de lijn. Van hen benadrukten er 32 dat een samenwerking met de PS wel kan. Vier burgemeesters gaven liever geen mening en amper twee zeiden uitdrukkelijk 'neen'. Vanuit het 'ja'-kamp zijn vooral twee grote vaststellingen te noteren: met de socialisten valt er wel degelijk te onderhandelen en voor het lokale beleid is het ­belangrijk dat de N-VA ook federaal mee aan de knoppen zit. Denk bijvoorbeeld aan de federale bevoegdheden zoals justitie, brandweer en politie. Die hebben een grote weerslag op de lokale besturen. Als de N-VA aan de knoppen wil blijven zitten, kan ze niet anders dan in de federale regering te stappen met de PS. Dat besef leeft ook bij de burgemeesters. Van de twee burgemeesters die 'neen' zeggen tegen een regering met PS, is er één die (anoniem) de voorkeur geeft aan nieuwe verkiezingen. De ander is Kurt Ryon, burgemeester van Steenokkerzeel voor het Vlaams-groene kartel Klaver-N-VA. 'Stop ermee', zegt hij over de onderhandelingen tussen de PS en de N-VA. 'Ik krijg dat in mijn dorp niet meer uitgelegd. Het is niet de taak van de N-VA om het federale land recht te houden.'