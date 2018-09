De Wever en Van Besien sluiten Antwerpse coalitie uit met Peeters als burgemeester

Noch Antwerps N-VA-lijsttrekker Bart De Wever, noch Groen-lijsttrekker Wouter Van Besien zijn van plan het burgemeesterschap aan CD&V-kandidaat Kris Peeters te gunnen. Dat zeggen De Wever en Van Besien zaterdag in een dubbelinterview in Het Nieuwsblad. De Wever noemt Peeters' recente uitspraak, dat hij zelfs met vijf procent van de stemmen op de sjerp aast, 'er helemaal over'. 'Daarover zijn we het dan eens', reageert Van Besien.

Van Besien wijst er in het interview op dat het logisch en een traditie is dat in Antwerpen de grootste meerderheidspartij de burgemeester levert. 'Met CD&V weet je bovendien niet wat je in huis haalt', aldus De Wever.

Voor de vroegere Groen-voorzitter is het ook duidelijk dat CD&V-kiezers niet weten waar hun stem naartoe gaat. 'Ze zeggen zelf dat ze na de verkiezingen wel zullen zien aan wiens locomotief ze hun kar hangen.'

Vrijdag liet De Wever de deur al op een heel klein kiertje voor Groen, met het argument dat je een stad als Antwerpen niet onbestuurbaar mag laten, 'zelfs al is het water heel diep'. Van Besien sluit die deur ook in Het Nieuwsblad. 'Onze ideeën over duurzame mobiliteit en betaalbaar wonen zijn zo verschillend dat het eenvoudigweg nooit zal lukken.'