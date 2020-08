Preformateurs Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS) hadden vandaag een gesprek van een kleine drie uur met Groen en Ecolo. De partijen mogen op een nieuwe uitnodiging rekenen, net als de liberalen.

De Wever en Magnette zijn op zoek naar een zesde partij, naast N-VA, PS, SP.A, CD&V en CDH, om aan een meerderheid te raken. Vorige week vrijdag zaten ze samen met de liberalen van Open VLD en MR, en vandaag met Groen en Ecolo.

'Mogelijkheden'

Het gesprek met de groene partijen is niet afgerond geraakt. Groen en Ecolo zullen dan ook een nieuwe uitnodiging krijgen. 'Er is vandaag een eerste toer geweest rond de groene thema's', is te horen bij de groene familie. 'Andere thema's, en mogelijke struikelblokken, zijn nog niet aan bod gekomen.'

Tijdens het vorige gesprek lag er nog niets, brengen de groenen in herinnering. 'Nu werden er een eerste aantal mogelijkheden geschetst.'

Het is volgens hen op dit moment nog niet duidelijk welke formule de preformateurs nastreven.

Liberalen

Bij die preformateurs klinkt het intussen dat ook de liberalen een nieuwe uitnodiging zullen krijgen. Open VLD verwijst naar haar standpunt van vorige week. De partij verwacht dat de preformateurs duidelijkheid verschaffen over de geprefereerde coalitie vooraleer er verder wordt gepraat.

Op maandag 17 augustus worden De Wever en Magnette opnieuw bij de koning verwacht.

De Wever en Magnette zijn op zoek naar een zesde partij, naast N-VA, PS, SP.A, CD&V en CDH, om aan een meerderheid te raken. Vorige week vrijdag zaten ze samen met de liberalen van Open VLD en MR, en vandaag met Groen en Ecolo. Het gesprek met de groene partijen is niet afgerond geraakt. Groen en Ecolo zullen dan ook een nieuwe uitnodiging krijgen. 'Er is vandaag een eerste toer geweest rond de groene thema's', is te horen bij de groene familie. 'Andere thema's, en mogelijke struikelblokken, zijn nog niet aan bod gekomen.' Tijdens het vorige gesprek lag er nog niets, brengen de groenen in herinnering. 'Nu werden er een eerste aantal mogelijkheden geschetst.' Het is volgens hen op dit moment nog niet duidelijk welke formule de preformateurs nastreven.Bij die preformateurs klinkt het intussen dat ook de liberalen een nieuwe uitnodiging zullen krijgen. Open VLD verwijst naar haar standpunt van vorige week. De partij verwacht dat de preformateurs duidelijkheid verschaffen over de geprefereerde coalitie vooraleer er verder wordt gepraat. Op maandag 17 augustus worden De Wever en Magnette opnieuw bij de koning verwacht.