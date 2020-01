De vijandelijkheden tussen PS en N-VA hebben maandag een hoogtepunt bereikt. De PS lijkt definitief de stekker uit de paars-gele piste te trekken.

Dindsdag trekken informateurs Joachim Coens (CD&V) en George-Louis Bouchez (MR) met hun eindverslag naar de koning. Intussen hebben de twee grootste partijen, PS en N-VA, achter de schermen druk vergaderd. Maar die vergaderingen lijken weinig op te leveren. Integendeel. De PS lijkt definitief de stekker uit de paars-gele piste te trekken.

'We hebben een dertigtal vergaderingen met de N-VA gehad en dat heeft tot niets geleid. Aan de onderhandelingstafel toont de PS haar goede wil, maar Bart De Wever maakt geen enkel compromis. Op een bepaald moment heeft het lang genoeg geduurd', aldus PS-voorzitter Paul Magnette na het PS-partijbureau.

De PS-voorzitter vindt dan ook dat het weinig zin heeft om eventueel samen met De Wever de rol van het duo Coens-Bouchez over te nemen. 'Dat zou tot niets leiden', klinkt het. 'Als men een regering wil maken zonder de PS, moet men dat maar doen, maar je kan aan de PS niet vragen om een rechtse politiek te voeren. We willen een sociaal antwoord geven op de uitdagingen die zich voordoen en niet de lijn van de vorige regering, die is afgestraft door de kiezers, voortzetten', aldus nog Magnette.

Magnette is niet de enige PS'er die aanstuurt op een regering zonder N-VA. Ook PS-Kamerfractieleider Ahmed Laaouej deed dat afgelopen weekend. 'Wat is het resultaat van een regering met N-VA? Een Vlaams Belang dat van 3 naar 18 zetels is gegaan in het federaal parlement', zei de PS'er.

Bart De Wever: 'Ik heb de indruk dat PS een regering wil waarin zij de baas kunnen spelen'

'De vijandelijkheden zijn niet bepaald gestaakt', reageerde N-VA-ondervoorzitter Lorin Parys voor aanvang van het N-VA-partijbestuur. En ook voorzitter Bart De Wever is duidelijk niet opgezet met de aanvallen uit PS-hoek. 'Ik heb de indruk dat zij geen regering met een meerderheid in Vlaanderen willen, maar een regering waarin zij de baas kunnen spelen', aldus De Wever.

De N-VA-voorzitter is dan weer wél te spreken over de houding van de CD&V. Die partij blijft hameren op het belang van een federale regering met een Vlaamse meerderheid. 'Ik ben hun daar dankbaar voor. Dat kan ik niet van alle partners zeggen', aldus De Wever met een weinig verholen kritiek aan het adres van Open VLD.

De vraag is nu wie de koning dinsdag het veld instuurt na het duo Coens-Bouchez. Krijgt bijvoorbeeld De Wever de kans om te onderzoeken of een paars-gele coalitie nog wel kans op slagen heeft? 'Ik ga daar geen commentaar geven. We zullen zien wat het paleis beslist nadat men de partijvoorzitters gehoord heeft. Het informateurschap is geen opdracht waarvoor je solliciteert', aldus De Wever. De N-VA-voorzitter blijft wel bereid 'zijn verantwoordelijkheid op te nemen"'

