'We maken ze kapot in de oppositie', zei de N-VA-voorzitter over de Vivaldi-coalitie van socialisten, liberalen, groenen en de CD&V.

N-VA-voorzitter Bart De Wever verwacht dat de zogenaamde Vivaldi-partijen hun poging tot regeringsvorming zullen voortzetten. 'We maken ze kapot in de oppositie. Dat zal niet moeilijk zijn, want ze hangen met spuug en plaktouw aan elkaar.'

'Volgens mij zullen ze verder gaan', zei De Wever in 'Gert Late Night' op VIER. 'De blauwe vrienden moeten op de knieën, de mond opendoen en dan zal er wat moeten doorgeslikt', aldus De Wever.

Een betere video, met ondertiteling, van de merkwaardige uitspraken die Bart De Wever gisteren deed. pic.twitter.com/ucslmZm6yK — Saïd Bataray (@SaidBataray) September 22, 2020

