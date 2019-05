Bart De Wever heeft zondag, toen de eerste, erg negatieve resultaten voor N-VA binnen liepen, voorgesteld om zijn ontslag aan te bieden. De partijtop heeft dat geweigerd.

Dat zegt hij in 'Jambers in de Politiek', dat vandaag wordt uitgezonden. 'Ik heb met de partijtop overlegd of we geen snelle wissel moesten doorvoeren, maar dat vonden ze geen goed idee. En achteraf ik ook niet. Want dan zouden we de partij helemaal in chaos hebben gestort. Maar moest de oorspronkelijke trend zich hebben doorgezet, dan moest het stoppen.'

De eerste uitslagen die binnenliepen, waren absoluut niet goed voor N-VA. 'Toen werd het geleidelijk beter, we hebben een uppercut gekregen, maar zijn niet knock-out.'