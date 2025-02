De Wever blijft hameren op belang trans-Atlantische relatie 

De recente verklaringen van de Amerikaanse president Donald Trump zijn verontrustend, maar “de consensus onder Europese leiders is om het hoofd koel te houden”. Dat heeft premier Bart De Wever donderdag gezegd in de Kamer. ‘De doelstelling moet blijven om een handelsoorlog tussen de meest verweven handelsblokken ter wereld te vermijden.’

Trump liet zich de afgelopen dagen onder meer ontvallen dat de Europese Unie werd opgericht om de VS te “koeioneren”, en – erger – kondigde importtarieven van 25 procent aan op Europese producten. Premier De Wever kreeg er donderdag in de Kamer vragen over van alle fracties, op Vooruit en Vlaams Belang na.

De Amerikaanse verklaringen zijn verontrustend, zei hij. ‘Er zijn krasse dingen gezegd en het hart mag koken, maar de consensus onder Europese leiders is om het hoofd koel te houden”, verwees hij naar de debriefing die de Franse president Emmanuel Macron de Europese leiders woensdag gaf over zijn ontmoeting met Trump. ‘Er is afgesproken dat we een constructieve dialoog met de VS willen blijven voeren.’ Het militaire NAVO-bondgenootschap met de VS in vraag stellen zou eveneens ‘buitengewoon dom zijn’, vindt de premier.

Daarmee reageerde hij op PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw. Die noemde de Europese houding ten opzichte van de Verenigde Staten donderdag in de Kamer ‘naïef’. ‘Trump is geen vredesduif. Hij trekt zich terug uit Oekraïne om de oorlog van morgen tegen China voor te bereiden’, klonk het. ‘Ik roep alle fracties op om de kant van Europa te kiezen, die van het vrije Westen, en die te verdedigen’, zei De Wever. ‘Trump is misschien geen vredesduif, maar u vergeet erbij te zeggen dat Poetin (de Russische president, red.) een man van oorlog is.’

Over de mogelijke Amerikaanse importheffingen kon de premier nog geen bijkomende details geven, maar “waakzaamheid is geboden en die dreigementen moeten ons als exportnatie ernstige zorgen baren’, klonk het wel. ‘Het is duidelijk dat Europa desgevallend snel en duidelijk zal moeten reageren.’

Meyrem Almaci (Groen) riep op tot een stevige Europese tegenreactie. ‘Niet van harte, maar als het moet dan moet het. Een bullebak als Trump begrijpt alleen maar de taal van geld en macht.’ CD&V-Kamerlid Koen Van den Heuvel riep de regering op om binnen de Europese Unie een ‘constructieve rol” op te nemen om zo’n Europese reactie te formuleren. ‘Dat moet niet agressief zijn, maar ook niet naïef. Er is een slim en assertief Europees antwoord nodig, onze Belgische exportbedrijven verdienen dat.’