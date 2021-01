'De N-VA en alleen de N-VA kan in Vlaanderen de kracht zijn om dit land alsnog om te vormen tot een confederatie. Alleen zo kunnen we de democratie herstellen, alleen zo kunnen we de Vlamingen én de Franstaligen geven waar ze recht op hebben.' Dat heeft N-VA-voorzitter Bart De Wever zaterdag gezegd tijdens zijn digitale nieuwjaarstoespraak.

De N-VA staat erom bekend grote nieuwjaarsfeesten te geven waar duizenden leden en aanhangers op afkomen. Wegens de coronapandemie moest voorzitter De Wever zich dit jaar noodgedwongen beperken tot een vooraf opgenomen online speech. De Wever blikte zaterdagavond terug op 2020 en keek vooruit naar 2021.

'We zijn nog niet uit het bos, maar de bevrijding komt eraan', verwees hij naar de coronavaccins. Dat die 'in een recordtempo werden ontwikkeld', sterkt De Wever in zijn overtuiging dat 'we onze problemen kunnen oplossen door vooruitgang, door innovatie'. Hij laat zich erdoor inspireren voor de energietransitie en voor de aanpak van de opwarming van de aarde.

Als voorzitter bedankte De Wever zijn ministers in de Vlaamse regering. Minister van Energie Zuhal Demir kreeg lof omdat ze na het veelbesproken arrest van het Grondwettelijk Hof eigenaars van zonnepanelen 'alsnog een fatsoenlijk rendement wil geven'. Demir moet nu 'de gevolgen opkuisen van de foute keuze uit het verleden om zonnepanelen te oversubsidiëren en de ronduit overmoedige politieke beloftes die daarmee samenhingen.'

Federale regering

De Wever ging uitgebreid in op de vorming van de federale regering-De Croo. De vorige, Zweedse regering (met N-VA) was niet perfect want 'bijvoorbeeld in Wallonië democratisch illegitiem', maar aan de huidige 'paars-groene' ploeg schort ook van alles, klonk het. Zoals bekend hadden de N-VA en de PS tijdens de zomer van 2020 een akkoord gesloten, maar vonden de twee partijen geen meerderheid. De Wever noemde zaterdag de Open Vld van premier Alexander De Croo niet bij naam, maar zei dat 'de Wetstraat 16 voor sommigen belangrijker was dan dit land opnieuw democratisch en institutioneel leefbaar te maken'.

De regering-De Croo stelt de Vlamingen in de minderheid, neemt institutioneel geen initiatieven en geeft miljarden uit, maar niet om de werkzaamheidsgraad op te krikken, hekelde De Wever. 'De crisis zal nog uitgediept worden door het paars-groene beleid en de Vlaming zal hoe dan ook uiteindelijk de factuur toegeschoven krijgen. Maar deze kritiek is kennelijk ongehoord en gevaarlijk. Trumpistisch zelfs. Onder het mom van corona wordt het meest oubollig denkbare belgicisme over de bevolking uitgegoten', sprak De Wever. 'En wie de regering daarin tegenspreekt, wordt in niet al te fraaie termen opzij geduwd. Zelfs de vrijheid van meningsuiting zou men graag weer beginnen inperken. Het is nogal wat.'

Nadat hij een toekomstige samenwerking met Vlaams Belang eerder al helemaal had uitgesloten, plaatste De Wever de partij nu bij de 'antisysteempartijen die beslist hebben in volstrekte nutteloosheid' - al werd ook deze partij niet expliciet vernoemd. Na het niet-uitgevoerde akkoord met de PS over een 'confederale wending', 'kan de N-VA en alleen de N-VA in Vlaanderen de kracht zijn om dit land alsnog om te vormen tot een confederatie', meent De Wever. 'Alleen zo kunnen we de democratie herstellen, alleen zo kunnen we de Vlamingen én de Franstaligen geven waar ze recht op hebben. Wij blijven dromen van, en werken aan een Vlaanderen dat op eigen vleugels vliegt.'

Affaire-Kucam

De Wever verwees ook even naar de affaire-Kucam en de humanitaire visa die door het kabinet van voormalig staatssecretaris Theo Francken werden uitgereikt. 'We moeten toegeven dat we toen niet voorzichtig genoeg zijn geweest en dat we zijn opgelicht door een van onze eigen mensen. Dat is pijnlijk en afschuwelijk', zei De Wever.

Francken zelf liet zich na de toespraak van De Wever opvallen met zijn nieuwjaarswensen voor 2021: 'Een sterke Vlaamse regering, en hopelijk een nieuwe federale!'

