N-VA-voorzitter Bart De Wever denkt dat het dossier van Luc Tack, die een aangepaste vergunning heeft aangevraagd voor een gascentrale in Tessenderlo, niet kansloos is. Dat zegt hij vrijdag in De Tijd. De Wever blijft echter voorstander van een verlenging van de jongste kerncentrales.

In het scenario van een verlenging van de jongste kernreactoren was er nog zowat één nieuwe gascentrale nodig geweest, aldus de N-VA-voorzitter.

'Wel, er is er al een goedgekeurd in Gent. En ik denk dat het dossier van Luc Tack, die een aangepaste vergunning heeft aangevraagd voor een gascentrale in Tessenderlo, ook niet kansloos is. Dan was de bevoorrading dus gegarandeerd geweest en had België op de Europese trein gezeten waar kernenergie steeds meer als een groene energie wordt gezien. Nu zit men echter zo zwaar in de rats, dat men blijkbaar Engie wil passeren en de subsidies aan Waalse gascentrales wil geven, om het probleem op te lossen', luidt het in De Tijd.

Wat de vergunningsaanvraag voor de centrale van Vilvoorde betreft, merkt De Wever op dat die in eerste instantie werd afgekeurd door de Vlaams-Brabantse deputatie, waar Open VLD ook in zit. 'Trouwens, er is nog niemand die mij in mijn gezicht is komen vertellen dat de beslissing van Demir om ook in beroep een vergunning te weigeren inhoudelijk verkeerd was', aldus nog Bart De Wever.

In het scenario van een verlenging van de jongste kernreactoren was er nog zowat één nieuwe gascentrale nodig geweest, aldus de N-VA-voorzitter. 'Wel, er is er al een goedgekeurd in Gent. En ik denk dat het dossier van Luc Tack, die een aangepaste vergunning heeft aangevraagd voor een gascentrale in Tessenderlo, ook niet kansloos is. Dan was de bevoorrading dus gegarandeerd geweest en had België op de Europese trein gezeten waar kernenergie steeds meer als een groene energie wordt gezien. Nu zit men echter zo zwaar in de rats, dat men blijkbaar Engie wil passeren en de subsidies aan Waalse gascentrales wil geven, om het probleem op te lossen', luidt het in De Tijd. Wat de vergunningsaanvraag voor de centrale van Vilvoorde betreft, merkt De Wever op dat die in eerste instantie werd afgekeurd door de Vlaams-Brabantse deputatie, waar Open VLD ook in zit. 'Trouwens, er is nog niemand die mij in mijn gezicht is komen vertellen dat de beslissing van Demir om ook in beroep een vergunning te weigeren inhoudelijk verkeerd was', aldus nog Bart De Wever.