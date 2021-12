In Mechelen is zaterdagochtend de aftrap gegeven van De Warmste Week. Radiozenders MNM en Studio Brussel slaan de handen in elkaar voor een week waarin het thema 'Kunnen zijn wie je bent' centraal staat. Bedoeling is om geld in te zamelen voor 200 goede doelen die zich via de Koning Boudewijnstichting registreerden.

Siska Schoeters kreeg om 8 uur zaterdagochtend de eer om De Warmste Week officieel van start te laten gaan. Dat gebeurde op de radio maar ook op televisiezender één. Nog tot 24 december staan Studio Brussel en MNM volledig in het teken van 'Kunnen zijn wie je bent'. "Dat doen we niet zomaar, want een op de vijf Vlamingen kan zichzelf niet zijn in onze samenleving", klinkt het. "We moeten hen helpen. Daarom steunt De Warmste Week 200 projecten die echt concreet het verschil maken voor tienduizenden Vlamingen."

Alle projecten kwamen tot stand na een oproep van De Warmste Week aan vzw's en non-profitorganisaties om concreet een eigen invulling te geven aan 'Kunnen zijn wie je bent' en een plan uit te werken van wat ze precies willen realiseren. Welke projecten effectief steun krijgen, werd door een onafhankelijk jury van de Koning Boudewijnstichting aangevuld met enkele #DWW21 jongerenambassadeurs beslist.

DWW Radio in Mechelen wordt het kloppende hart dat een golf van solidariteit verspreidt over heel Vlaanderen. Door corona kunnen mensen hun giften niet zelf naar de radiostudio, die voor de gelegenheid op een ponton op de Dijle werd geïnstalleerd, brengen maar drie vliegende reporters reizen Vlaanderen rond om initiatiefnemers van acties ter plaatse te gaan ontmoeten en hun verhaal te laten doen.

Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD), die ook titelvoerend burgemeester is van gaststad Mechelen, zakte wel naar de studio af en bracht zijn 24-jarige dochter Lieze mee. 'Ik ben onder de indruk van de acties die zijn opgezet', zegt Somers. 'Vooral het project met riksjafietsen die senioren uit een Antwerps woonzorgcentrum een ritje door hun stad aanbieden, vond ik bijzonder. Je ziet die mensen echt opleven' Dochter Lieze vindt het thema van DWW zeer goed gekozen. 'Ik heb opgegroeid als dochter van een bekend iemand, maar heb nooit anders geweten en daar nooit last van ondervonden', zegt ze. 'Maar er zijn nog heel wat mensen die veel obstakels moeten overwinnen om zichzelf te kunnen zijn, bijvoorbeeld holebi's of mensen van buitenlandse origine. Als jongere ga je op zoek naar wie je bent en wie je kunt zijn, het is echt belangrijk dat je dit goed kan doen.'

Traditiegetrouw worden tijdens De Warmste Week concerten gegeven voor het goede doel, maar ook dat kan dit jaar als gevolg van covid-19 niet doorgaan. Toch zullen verschillende artiesten naar de radiostudio afzakken voor een optreden, maar dan zonder live publiek. De eerste band die zaterdag de spits mocht afbijten, is Bazart. Elke ochtend om 10 uur wordt ook een collectief dansmoment georganiseerd waarbij de presentatoren heel Vlaanderen oproepen om een tiental minuten allemaal samen en toch apart de beentjes los te gooien.

Meer info over de activiteiten en een lijst met de 200 projecten via www.dewarmsteweek.be.

