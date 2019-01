De Waalse taal dreigt een stille dood te sterven

De Unesco heeft 2019 uitgeroepen tot het jaar van de inheemse talen, en vraagt extra aandacht voor deze vaak met uitsterven bedreigde volkstalen. Met name het Waals kan die extra aandacht zeker gebruiken, waarschuwt professor Michel Francard, want de inheemse taal van Wallonië is op sterven na dood. 'Het Waals wordt sinds een generatie of twee niet meer van ouders op kinderen doorgegeven', vertelt hij aan Knack. 'In de meeste Waalse gezinnen wordt alleen nog Frans gesproken. Zo'n generatiebreuk is kritiek. Als de overheid dan geen actief beleid ont...