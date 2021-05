Minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit) werkt aan maatregelen om de transparantie te verhogen rond vzw's waarmee de ziekenfondsen samenwerken voor het beheer van hun patrimonium. Dat heeft de minister woensdag aangekondigd in de Kamer, waar hij vragen kreeg over het onderzoek naar corruptie bij De Voorzorg Limburg.

Vandenbroucke wilde inhoudelijk geen commentaar kwijt op het gerechtelijk onderzoek. 'Maar ik ben het roerend met u eens. Als er ontoelaatbare zaken zijn gebeurd, dan moeten de verantwoordelijken worden gestraft', antwoordde hij op vragen van Valerie Van Peel (N-VA) en Ellen Samyn (Vlaams Belang). 'Er is iets revolterend in het feit dat er in de sfeer van het sociale en de gezondheidszorg ontoelaatbare zaken gebeuren.'

De Voorzorg

De mogelijke fraude zou draaien om de aankoop van panden van De Voorzorg door een vastgoedmakelaar uit Hasselt. Speurders zouden verdachte linken en geldstromen hebben vastgesteld tussen de vennootschappen van de betrokkenen. De panden waarover het gaat, zouden vakantiecentra in Blankenberge, in de Ardennen en de jeugdherberg in Tongeren zijn. De verbouwing van het hoofdkantoor van De Voorzorg zou ook deel uitmaken van het onderzoek.

De minister gaf aan dat de controledienst niet de bevoegdheid heeft de vzw's te controleren waarmee de landsbonden of ziekenfondsen samenwerken. Wel verplicht de wet een minimale rapportering van de raad van bestuur aan de algemene vergadering over de samenwerking met derden.

Transparantie

Volgens de socialistische vicepremiers liggen hier verbeterpistes over de transparantie rond die vzw's, waarover hij bepalingen in een wetsontwerp wil opnemen. Mogelijke pistes zijn de verplichte aanstelling van een revisor en de verplichting om het revisorenverslag over te maken aan het ziekenfonds en de landsbond enerzijds en aan de algemene vergadering anderzijds.

Een andere mogelijkheid is dat de aankoop of verkoop van vaste activa vanaf een bepaald bedrag, op voorhand moet worden gemeld aan de Landsbond met de mogelijk voor dat orgaan om uitleg te vragen of een transactie te weigeren. Ook zou de verplichte invoering van de regels op de openbare aanbestedingen vanaf een bepaald bedrag een piste kunnen zijn, net als de vzw's onder de scope van de interne audit van de betrokken landsbond laten vallen.

Kamerlid Van Peel gaf in haar repliek aan verwachtingsvol uit te kijken naar een aantal zaken die minister wil aanpakken. Wel verwees ze naar een eerder onderzoek door het Rekenhof, waaruit bleek dat de besteding van de administratiekosten niet transparant gebeurt en dat te controledienst niet de nodige informatie van de ziekenfondsen krijgt om die controle grondig uit te kunnen voeren.

