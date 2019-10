Wie gedumpt wordt, of zelf een punt zet achter een relatie, gaat het best enkele maanden door de woestijn. Tenminste: dat is het gangbare advies. Maar uit Amerikaans onderzoek blijkt dat een zogenaamde 'reboundrelatie' ook voordelen heeft.

'Toen we voor het eerst hadden gekust, na een avondje uit in Gent, had ik niet verwacht dat we een koppel zouden worden.' 'Ik ook niet. Ik had net een lange relatie achter de rug, en veel mensen zagen Noémie als een rebound girl. ' Aan het woord is muzikantenkoppel Noémie Wolfs (ex-Hooverphonic) en Simon Casier (Balthzar), eerder dit jaar in Humo. Casier heeft ook een soloproject, Zimmerman, en in een van zijn songs klinkt het treffend: 'I just wanted to get you in my bed. But what I did not see, was that you won my heart.' Tussen al de klefheid door, is dit een perfect voorbeeld van een rebound of 'troostrelatie'. En hoewel het bij Wolfs en Casier nog steeds goed gaat - we vertrouwen maar even op Wikipedia - is dat eerder uitzonderlijk. Want zo'n troostrelatie is iets wat mensen aangaan om een relatiebreuk te verwerken. Meestal eindigt dat al snel en ...