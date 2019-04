De Vlaamse werkzaamheidsgraad ligt hoger dan gedacht

Michel Vandersmissen Redacteur van Knack

Met zijn werkzaamheidsgraad van 74,6 procent is Vlaanderen hooguit een Europese middenmoter. Maar als je geen rekening houdt met de studenten belanden we in de subtop, met 77,9 procent. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de KU Leuven.

© Getty