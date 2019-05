De vergeten geschiedenis van de Antwerpse Joden die tijdens de nazibezetting vluchtten naar Havana

1200 Antwerpse Joden vonden tijdens de nazibezetting een veilig en gastvrij onderkomen in Havana. Schrijver-diplomaat Herman Portocarero was als Cuba-minnaar de geknipte kandidaat om dat hoofdstuk van de Tweede Wereldoorlog aan de vergetelheid te ontrukken. Een gesprek over de diamantdiaspora, a tale of three cities.

Een Joodse vluchteling en zijn vrouw. 'Havana werd als een tussenstap gezien, het was de antichambre van Amerika.' © United States Holocaust Memorial Museum, provenace Michael (Fink) Barak