De uitdagingen van kleinschalige woonzorg: op bezoek in VillaVip (podcast)

Zorgkoppel Leslie Maertens en Jef Castelein richtten een VillaVip, een kleinschalige woning voor mensen met een beperking in Bredene in. Karlien Beckers ging langs voor een audioreportage over de uitdagingen van kleinschalige woonzorg en de effecten van de persoonsgebonden financiering voor mensen met een zorgbehoefte.

'Wat moet er met mijn kind gebeuren als ik er niet meer ben?' Leslie Maertens is beslist niet de enige bezorgde moeder in Vlaanderen. Maar wanneer... 'Wat moet er met mijn kind gebeuren als ik er niet meer ben?' Leslie Maertens is beslist niet de enige bezorgde moeder in Vlaanderen. Maar wanneer je kind extra zorg nodig heeft, wordt de nood aan een antwoord soms pijnlijk acuut. Leslie's zoon Vincenzo heeft een motorische handicap, zijn vader stierf in 2005. Ze zocht en vond een alternatief voor haar zoon in VillaVip, een kleinschalig woonzorgcentrum. Kunnen dergelijke initiatieven een antwoord bieden aan alle ouders zoals Leslie? Karlien Beckers bezocht hun VillaVip in Bredene. Beluister hier haar podcast. Muziek: Kaspar FöhresLees meer:Persoonsvolgend budget voor mensen met een handicap: lost het systeem de verwachtingen in?Het persoonsvolgend budget in vijf vragen

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×