De kernuitstap is nog altijd niet afgeklopt. De dossierkennis van Tinne Van der Straeten is blijkbaar niet voldoende. Wat zit Groen in de regering-De Croo te doen? 'Is het ordinaire luiheid, vermomd als moralisme?' vraagt Peter Casteels zich in zijn maandagcolunn af.

Een jaar geleden interviewde ik een voor- en een tegenstander van kernenergie. Ze waren het over weinig eens - de sfeer was nogal ongezellig - maar op één punt konden ze elkaar wel vinden: de regering-De Croo besliste beter maar wat sneller over de kernuitstap. In september van 2020 had ze zichzelf in het regeerakkoord nog eens tot november van het jaar erna gegeven om de nucleaire knoop te ontwarren dan wel door te hakken. Moest die beslissing werkelijk nog een jaar langer op zich laten wachten?We zijn ondertussen halfweg december, en ik durf nog altijd niet goed te zeggen of de laatste twee kerncentrales in 2025 zullen sluiten. Vakminister Tinne Van der Straeten wordt zelfs door degenen die haar van omkoping beschuldigen geroemd om haar expertise, maar is er voorlopig niet in geslaagd een einde te maken aan de discussie. Binnen de regering-De Croo doet Georges-Louis Bouchez (MR) nog altijd zijn best, vanuit Vlaanderen krijgt hij aardige voorzetten van Zuhal Demir.Natuurlijk, stél dat de kerncentrales, zoals gepland, over drie jaar echt stilvallen. Wat gaat Van der Straeten dan voor de rest van deze regeerperiode nog doen? Bouchez en Demir zijn er in ieder geval in geslaagd om de trofee die het definitieve einde van kernenergie in België voor Groen moest worden onklaar te maken. Zelfs de groene beweging is er nooit helemaal uit geraakt wat ze daar nu van moest vinden, laat staan dat ze er enthousiast over was.Ik begin wat te doen te krijgen met de kiezers die in 2019 dan toch maar besloten om voor Groen te stemmen. Zelfs een historische deal, zoals in 2003, die vervolgens weliswaar twintig jaar nodig heeft om uitgevoerd te raken, lijkt deze keer te hoog gegrepen. Wat zal de verdienste zijn waarmee vicepremier Petra De Sutter die kiezers straks opnieuw probeert te overtuigen? Voorlopig moet ze het van haar looks hebben, of toch de variant daarop voor hoogopgeleide kiezers: haar imago als degelijke bestuurder. Met zulke ministers is het de partijvoorzitster die voor ambiance moet zorgen. Niemand die weet waar de MR precies voor bevoegd is in de regering-De Croo, maar Bouchez stond het voorbije jaar zelfs elk weekend in een Vlaamse krant met een paginagroot interview. Hij babbelt over alles maar wat graag mee, het liefst over dossiers waar hij zelf niet voor bevoegd is - dat praat een stuk makkelijker. De kiezers van Groen vragen zich sinds de start van de regering-De Croo vertwijfeld af waar Meyrem Almaci is gebleven.De krant De Standaard kwam er dit weekend achter. Haar afwezigheid is strategie. Almaci wil niet boksen, ze wil niet als een hooligan aan de zijlijn staan, ze wil niet meedoen met de politieke spelletjes. 'Ons mensbeeld is anders', zei ze erover in de krant. 'Wij vertrekken van vertrouwen. Als je samenwerkt en stappen vooruit kunt zetten, ga je er op het einde van de rit voor beloond worden. De constante boksmatch is een belediging voor de intelligentie van de burger. De kiezer heeft de hele hetze rond het Marrakeshpact toch ook afgestraft?' Die beledigde doch razend intelligente kiezer stemde toen - het wordt weleens vergeten - inderdaad voor Vlaams Belang.Politiek is strijd. Het dedain waarmee de groenen dat ontkennen, is pas beledigend voor ons allemaal. Of is het ordinaire luiheid, vermomd als moralisme? Ondertussen neemt de opwarming van de aarde Bijbelse proporties aan. De klimaatjongeren doen wanhopige pogingen om het allerergste te vermijden, maar we kunnen toch niet verwachten dat Meyrem Almaci zich gaat mengen in dat gehakketak? Zij geeft liever vertrouwen. Alle andere partijen kunnen haar er alleen maar dankbaar voor zijn.