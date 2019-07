Welke ritten moet u zien? Wat met de Belgen? En wie wint de Ronde van Frankrijk? Dit is het draaiboek van Knack.

De Belgische etappes: wie valt?

Zelfs gehaaide profs die vijf keer de wereld rondfietsten, kijken ernaar uit: de Tour de France komt weer naar België. Nergens brengt de koers zo'n massa op de been. 'Alsof je door een voetbalstadion fietst. Zelfs op het smalste achterpaadje van het kleinste boerendorp staat het volk rijen dik', zo omschrijft Alexander Kristoff, sprinter bij UAE Team Emirates, ons koersgekke land. Zeker op de Muur van Geraardsbergen zal het zwart zien van het volk. Brussel verzorgt start en aankomst van de rit van zaterdag, die een lus maakt door de Vlaamse Ardennen. De Muur telt mee als berg van derde categorie, en ook op de Bosberg liggen punten voor de bollentrui. Er zijn renners die al sinds vorige herfst aan het uitzoeken zijn hoe en waar de eerste ontsnapping van de Tour van 2019 zal vertrekken, in de hoop de eerste bergtrui aan te mogen trekken. Hun Ronde van Frankrijk kan na 50 kilometer koers geslaagd zijn. Het eerste geel is voor de winnaar van de onvermijdelijke sprint aan het Kasteel van Laken. Normaal wordt dat geen Belg.

...