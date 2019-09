'De Vlaamse regering begint niet alleen met een begrotings-, maar ook met een slaaptekort', schrijft Jasper Van Loy, onlineredacteur voor Knack Focus. 'En ik weet niet over welke van de twee ik mij het meeste zorgen maak.'

Ja, u leest het goed in de inleiding: Knack Focus, cultuur dus. Ik mag doorgaans luchtigere dingen bespreken dan de Belgische politiek. Festivals, om maar wat te noemen. Deze zomer was ik zo voor het eerst uw man ter plaatse op Pukkelpop. Drie dagen lang huppelde ik over de weide, met in mijn hoofd alleen maar muziek en de gedachte dat ik de mooiste job ter wereld heb. Tot ik om half vijf 's nachts wakker schrok met een half afgewerkte review van The National op mijn schoot, waar ik ondanks de prut in ogen nog net voor de deadline een knoert van een dt-fout uit haalde. Om maar te zeggen dat ik intellectueel niet op mijn sterkst ben in het holst van de nacht.

...