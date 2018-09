De terreur van de groepschat: appen tot je gek wordt

Met het nieuwe schooljaar ziet u misschien een aantal Whatsapp-groepschats herleven. Na twee maanden rust moet er weer worden afgesproken wie de kinderen gaat ophalen bij scouts, voetbalclub of balletschool. En moet er weer worden gepalaverd over de meest bizarre schoolopdrachten (vijf eierdozen in ruil voor drie wc-rollen, iemand?). Hoe groter zo'n groep - en hoe ruimer het onderwerp - hoe sneller er 'ruis' optreedt. Dan begint één ouder ineens ook reclame te maken over het komende eetfestijn, of te zeuren over al die auto's in de schoolstraat. Met hooglopende discussies tot gevolg, talloze notificaties op al die smartphones en - als pijnlijk crescendo - mensen die 'de groep verlaten': die boodschap verschijnt letterlijk in de groep wanneer iemand er een punt achter zet. Qua publieke schandpaal kan dat tellen.

