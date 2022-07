De tandem Bouchez–Mahdi: ‘Opvallend hoe de MR eerder een partner vindt in de CD&V dan in de Open VLD’

Ze hebben allebei een hond in hun communicatieteam. Maar de gelijkenissen tussen Georges-Louis Bouchez en Sammy Mahdi strekken verder. Sommigen zien in de MR en de CD&V de as van een toekomstige regering met de PS en de N-VA.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Ze heeft nog geen roepnaam zoals Vivaldi of Zweeds, maar de volgende federale regering zou volgens La Libre Belgique kunnen bestaan uit de liberale en socialistische families, aangevuld met de N-VA en de CD&V. Zonder Groen/Ecolo dus, en dat is precies wat zowel MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez als de pas benoemde CD&V-voorzitter Sammy Mahdi beoogt. Het is niet de enige overeenkomst die de krant benadrukt. De hele analyse draait rond het ontstaan van een nieuwe as in de Wetstraat tussen de Franstalige liberalen en de Vlaamse christendemocraten, een ontwikkeling die door beide partijvoorzitters wordt belichaamd.

De gelijkenissen springen in het oog. Generatiegenoten Bouchez (36) en Mahdi (33) zijn alomtegenwoordig op zowel sociale media als in de studio’s van praatprogramma’s op radio en televisie. Ze schudden de oneliners vlot uit de mouw en schuwen geen controverse. Fun fact: zowel Mahdi als Bouchez maakt nuttig gebruik van zijn hond om naar likes en populariteit te hengelen.

Het zal niet de tandem Bouchez-Mahdi zijn die de formatie bepaalt, maar wel de relatie tussen de PS en de N-VA. Alain Gerlache

Maar belangrijker nog zijn de politieke overeenkomsten. Over migratie, veiligheid of andere maatschappelijke thema’s zitten ze op dezelfde golflengte. Institutioneel is de kloof tussen het federalisme van Bouchez en het confederalisme van Mahdi veeleer semantisch dan reëel. En ook sociaal-economisch ziet La Libre vooral convergentie tussen de rechts-liberale koers van de MR en de eerder linkse opstelling van de CD&V. Immers, wat in Wallonië rechts is, valt in Vlaanderen binnen het linkse spectrum. ‘Dat klopt’, zegt politiek commentator Alain Gerlache. ‘Wallonië is zo links dat het gravitatiepunt alle vergelijkingen scheeftrekt.’ Ook Gerlache ziet de gelijkenissen, maar relativeert ze meteen. ‘Qua stijl en communicatie zou je er evengoed Vooruit-voorzitter Conner Rousseau bij kunnen betrekken’, zegt hij. ‘Politiek zijn er zeker overeenkomsten, het is opvallend hoe de MR in Vlaanderen eerder een partner vindt in de CD&V dan in de Open VLD.’

Maar is dat al een voorafbeelding van een nieuwe regering? ‘Daar haak ik af’, zegt Gerlache. ‘Het zal niet de tandem Bouchez-Mahdi zijn die de formatie bepaalt, maar wel de relatie tussen de PS en de N-VA. En die is op zijn zachtst gezegd bar slecht, dat valt op in alle recente interviews van PS-voorzitter Paul Magnette. De toenadering tot Bart De Wever tijdens de regeringsonderhandelingen in 2020 is hem in zijn eigen partij erg duur komen te staan, en dat is Magnette duidelijk niet vergeten. Natuurlijk, zeg nooit nooit in de Wetstraat. Maar als er toch een poging komt om zo’n coalitie rond de N-VA en de PS te bouwen, dan zie ik niet meteen een rol als bemiddelaar voor het duo Bouchez-Mahdi. Daarvoor is de persoonlijke relatie tussen Magnette en Bouchez simpelweg veel te slecht.’