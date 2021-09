Federaal minister van Telecom Petra De Sutter (Groen) wil, net zoals voor energie, het sociaal tarief voor internetabonnees uitbreiden en automatiseren. Dat zegt ze zaterdag in Het Nieuwsblad.

Het sociaal tarief voor vast internet bestaat al langer. In theorie zouden er een half miljoen mensen gebruik van kunnen maken. 'Maar er is een grote kloof tussen het aantal mensen dat er recht op heeft, en zij die het daadwerkelijk aanvragen', zegt De Sutter. 'Ze zijn niet op de hoogte of lopen verloren in de administratie.' De minister wil het sociaal tarief daarom automatiseren en uitbreiden naar 700.000 rechthebbenden. Ze bekijkt ook of de Europese regelgeving een sociaal tarief zou toestaan op mobiel internet. Tegen eind dit jaar wil ze haar plan rond hebben.