Minister van Overheidsbedrijven en Groen-vicepremier Petra De Sutter wil pakjes bezorgen duurzamer maken. Pakketbrievenbussen en sociale ophaalpunten moeten de overlast aanpakken die ontstaat wanneer de bezorger een pakketje terug moet meenemen omdat er niemand thuis is.

E-commerce zit al jaren in de lift, en daarmee ook het aantal pakjes dat mensen thuis laten leveren. In 2020 waren dat er 336 miljoen, goed voor gemiddeld 30 per jaar per Belg. Tien jaar geleden waren dat er nog maar 7. Ongeveer 1 op 10 van die pakjes moet nu echter terug mee met de bezorger, omdat er niemand thuis is. Dat veroorzaakt overlast, zegt Groen-vicepremier Petra De Sutter, en die zal wellicht nog toenemen naarmate de e-commerce blijft groeien en mensen minder telewerken dan nu het geval is.

De Sutter werkt aan een actieplan en maakt daar 2 miljoen euro voor vrij. Zo wil ze sociale ophaalpunten promoten. Klanten kunnen nu al vaak terecht in allerhande winkels die optreden als postpunt als ze niet thuis waren wanneer hun pakketje geleverd werd, maar dat kan ook via buurtnetwerken die pakketjes van de buren in ontvangst nemen. Zo zijn er al meer dan 100 in België, zegt De Sutter, die de sociale ophaalpunten met een campagne in de kijker wil zetten.

Daarnaast wil de minister samen met partners investeren in de ontwikkeling van een tool waardoor klanten die iets bestellen op een webshop kunnen zien welke leveroptie de minste CO2-uitstoot heeft. 'Dat scherpt het bewustzijn aan bij klanten', zegt ze. De Sutter dicht tot slot nog een gat in de postwet, waardoor pakketbrievenbussen een wettelijk kader krijgen. Die postbussen zijn groot genoeg voor pakketjes, en door ze in te schrijven in de postwetgeving wil de minister koerierdiensten en burgers het signaal geven dat het perfect legaal is om er pakjes in achter te laten.

E-commerce zit al jaren in de lift, en daarmee ook het aantal pakjes dat mensen thuis laten leveren. In 2020 waren dat er 336 miljoen, goed voor gemiddeld 30 per jaar per Belg. Tien jaar geleden waren dat er nog maar 7. Ongeveer 1 op 10 van die pakjes moet nu echter terug mee met de bezorger, omdat er niemand thuis is. Dat veroorzaakt overlast, zegt Groen-vicepremier Petra De Sutter, en die zal wellicht nog toenemen naarmate de e-commerce blijft groeien en mensen minder telewerken dan nu het geval is. De Sutter werkt aan een actieplan en maakt daar 2 miljoen euro voor vrij. Zo wil ze sociale ophaalpunten promoten. Klanten kunnen nu al vaak terecht in allerhande winkels die optreden als postpunt als ze niet thuis waren wanneer hun pakketje geleverd werd, maar dat kan ook via buurtnetwerken die pakketjes van de buren in ontvangst nemen. Zo zijn er al meer dan 100 in België, zegt De Sutter, die de sociale ophaalpunten met een campagne in de kijker wil zetten. Daarnaast wil de minister samen met partners investeren in de ontwikkeling van een tool waardoor klanten die iets bestellen op een webshop kunnen zien welke leveroptie de minste CO2-uitstoot heeft. 'Dat scherpt het bewustzijn aan bij klanten', zegt ze. De Sutter dicht tot slot nog een gat in de postwet, waardoor pakketbrievenbussen een wettelijk kader krijgen. Die postbussen zijn groot genoeg voor pakketjes, en door ze in te schrijven in de postwetgeving wil de minister koerierdiensten en burgers het signaal geven dat het perfect legaal is om er pakjes in achter te laten.