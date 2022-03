Onder meer door de oorlog in Oekraïne blijven de energieprijzen torenhoog. De federale regering denkt na over maatregelen, maar beslissingen blijven voorlopig uit.

Omdat hernieuwbare energie nog nooit zo aantrekkelijk was, nu de prijs van fossiele energie door het dak gaat, pleit Groen-vicepremier Petra De Sutter zondag in een mededeling voor gerichte maatregelen. 'Zo kan de btw op onder meer zonnepanelen naar een minimum en kan het openbaar vervoer goedkoper. Onze geopolitieke kwetsbaarheid kunnen we alleen maar afbouwen door de energietransitie te versnellen.'

In De Zevende Dag (Eén) herhaalde De Sutter een eerdere eis: het permanent maken van het sociaal tarief en 6 procent btw op gas en elektriciteit. Het voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem om de accijnzen op benzine en diesel te verminderen tot wat Europa toelaat, ziet De Sutter niet meteen zitten. Die maatregel kost 2 miljard euro op jaarbasis en heeft ongewenste neveneffecten, vond ze.

'Als een volle tank duurder wordt, moet het openbaar vervoer goedkoper worden. Naast een accijnsverlaging willen wij dus dat een trein-, tram- of een busticket minder kost, als alternatief voor mensen die geen wagen hebben of mensen die vinden dat het simpelweg te duur is geworden om zelf achter het stuur te zitten.'

De Groen-vicepremier wijst zondag ook naar de energieafhankelijkheid. 'Die kunnen we verminderen door bijvoorbeeld onze woningen energiezuiniger te maken. (...) Daarom kan ook wat mij betreft de btw van de levering en installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers onmiddellijk naar 6 procent voor elke gezinswoning. Dit kan nu alleen maar als de woning meer dan 10 jaar oud is. Op termijn willen we zonnepanelen aan nul procent btw voor elke woning.'

Rousseau

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau wil maandagavond beslissingen om de hoge energieprijzen te milderen. Zondagmiddag verwees hij in het VTM Nieuws naar de btw-verlaging voor gas en elektriciteit naar 6% en een inspanning inzake het verlagen van de accijnzen op brandstof. Ook Annelies Verlinden (CD&V) en De Sutter zegden niet te willen wachten tot er een globaal akkoord is met ook de kernuitstap.

Voor Rousseau moet de 6% btw op gas en elektriciteit permanent zijn, maar een tijdelijke verlaging kan voor hem een eerste stap zijn. De verlenging van de uitbreiding van het sociaal tarief wil hij bekijken in functie van de beslissing over de btw-verlaging. De Vooruit-voorzitter verwacht een 'fundamentele inspanning' van de overheid. Voor een bevriezing van de gasprijs kijkt hij naar het Europees niveau. Hij verwacht een beslissing voor maandagavond. 'Langer wachten is slecht bestuur', vond hij. Wat de kernuitstap betreft, gaat Rousseau ervan uit dat de twee jongste kerncentrales langer open zullen blijven. Hij hoopt dat er vrijdag een akkoord gevonden kan worden.

Het voorstel van zijn N-VA-collega Bart De Wever om vijf kerncentrales open te houden, valt bij hem op een korte steen: 'Morgen zal (MR-voorzitter Georges-Louis) Bouchez voorstellen om 7 centrales open te houden'. Voor Vooruit moet de veiligheid gevrijwaard worden. Ook CD&V-minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden zegt verrast te zijn dat De Wever nu met zijn voorstel komt. Ze wees erop dat de N-VA zelf lang in de regering gezeten heeft. De centrales zijn daar voor haar niet op voorbereid.

Omdat hernieuwbare energie nog nooit zo aantrekkelijk was, nu de prijs van fossiele energie door het dak gaat, pleit Groen-vicepremier Petra De Sutter zondag in een mededeling voor gerichte maatregelen. 'Zo kan de btw op onder meer zonnepanelen naar een minimum en kan het openbaar vervoer goedkoper. Onze geopolitieke kwetsbaarheid kunnen we alleen maar afbouwen door de energietransitie te versnellen.'In De Zevende Dag (Eén) herhaalde De Sutter een eerdere eis: het permanent maken van het sociaal tarief en 6 procent btw op gas en elektriciteit. Het voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem om de accijnzen op benzine en diesel te verminderen tot wat Europa toelaat, ziet De Sutter niet meteen zitten. Die maatregel kost 2 miljard euro op jaarbasis en heeft ongewenste neveneffecten, vond ze. 'Als een volle tank duurder wordt, moet het openbaar vervoer goedkoper worden. Naast een accijnsverlaging willen wij dus dat een trein-, tram- of een busticket minder kost, als alternatief voor mensen die geen wagen hebben of mensen die vinden dat het simpelweg te duur is geworden om zelf achter het stuur te zitten.' De Groen-vicepremier wijst zondag ook naar de energieafhankelijkheid. 'Die kunnen we verminderen door bijvoorbeeld onze woningen energiezuiniger te maken. (...) Daarom kan ook wat mij betreft de btw van de levering en installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers onmiddellijk naar 6 procent voor elke gezinswoning. Dit kan nu alleen maar als de woning meer dan 10 jaar oud is. Op termijn willen we zonnepanelen aan nul procent btw voor elke woning.'Rousseau Vooruit-voorzitter Conner Rousseau wil maandagavond beslissingen om de hoge energieprijzen te milderen. Zondagmiddag verwees hij in het VTM Nieuws naar de btw-verlaging voor gas en elektriciteit naar 6% en een inspanning inzake het verlagen van de accijnzen op brandstof. Ook Annelies Verlinden (CD&V) en De Sutter zegden niet te willen wachten tot er een globaal akkoord is met ook de kernuitstap.Voor Rousseau moet de 6% btw op gas en elektriciteit permanent zijn, maar een tijdelijke verlaging kan voor hem een eerste stap zijn. De verlenging van de uitbreiding van het sociaal tarief wil hij bekijken in functie van de beslissing over de btw-verlaging. De Vooruit-voorzitter verwacht een 'fundamentele inspanning' van de overheid. Voor een bevriezing van de gasprijs kijkt hij naar het Europees niveau. Hij verwacht een beslissing voor maandagavond. 'Langer wachten is slecht bestuur', vond hij. Wat de kernuitstap betreft, gaat Rousseau ervan uit dat de twee jongste kerncentrales langer open zullen blijven. Hij hoopt dat er vrijdag een akkoord gevonden kan worden. Het voorstel van zijn N-VA-collega Bart De Wever om vijf kerncentrales open te houden, valt bij hem op een korte steen: 'Morgen zal (MR-voorzitter Georges-Louis) Bouchez voorstellen om 7 centrales open te houden'. Voor Vooruit moet de veiligheid gevrijwaard worden. Ook CD&V-minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden zegt verrast te zijn dat De Wever nu met zijn voorstel komt. Ze wees erop dat de N-VA zelf lang in de regering gezeten heeft. De centrales zijn daar voor haar niet op voorbereid.