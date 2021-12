Vicepremier Petra De Sutter (Groen) gaat in tegen "de framing" van de voorbije weken door de MR in het dossier van de kernuitstap. De Franstalige liberalen pleiten zoals bekend voor een levensduurverlenging van de twee jongste kerncentrales, maar volgens De Sutter kunnen ze alvast niet op tijd klaar zijn en bovendien heb je ook in dat scenario een gascentrale nodig.

Voor het einde van het jaar beslist de regering-De Croo over de kernuitstap. Volgens de huidige wet moeten alle zeven centrales definitief de deuren sluiten in 2025. Het regeerakkoord laat de deur open voor de verlenging van de levensduur van de reactoren Doel 4 en Tihange 3. De MR gaat voluit voor die piste en voorzitter Georges-Louis Bouchez voert al lange tijd stevig de forcing in die zin. In De Ochtend op Radio 1 ging Groen-vicepremier De Sutter in tegen de 'framing' in het dossier.

Zonder de naam uit te spreken, doelde ze duidelijk op de MR. Daarbij merkte De Sutter op dat de vorige regering, onder leiding van de Franstalige liberaal Charles Michel, net de kernuitstap heeft bevestigd. Indien men toen had gezegd verder te willen gaan met de kerncentrales, dan had alles vroeger in orde moeten worden gebracht, luidt het. Engie/Electrabel heeft overigens al vaker gezegd dat de twee centrales langer openhouden, reglementair en technisch niet meer te organiseren valt, stipt De Sutter nog aan. Wat de bevoorradingszekerheid voor de periode 2025-2026 betreft, betekent dit volgens de groene politica dat de centrales niet klaar zullen zijn. En bovendien zal je ook in dat scenario een gascentrale nodig hebben.

Zoals bekend organseerde Elia de voorbije maanden een veiling, waarbij projecten werden geselecteerd die het wegvallen van de capaciteit door de kerncentrales moeten opvangen en die daarvoor subsidies krijgen. Dat mechanisme kreeg groen licht van de Europese Commissie, maar enkel onder voorwaarde van de volledige kernuitstap, zegt De Sutter. Binnen die projecten zitten twee gascentrales, waaronder één in Vilvoorde, maar die kreeg van Vlaams minister van Milieu Zuhal Demir (N-VA) geen vergunning. 'Dit is in beide scenario's (volledige of gedeeltelijke uitstap) een issue dat moet opgelost worden', aldus de vicepremier.

Verwacht wordt dat Engie een nieuwe aanvraag zal indienen voor een vergunning. Zoniet kan worden gekeken naar andere projecten die hebben ingetekend op de veiling. 'We hebben daar nog tijd voor', verzekert De Sutter. 'Er liggen scenario's op tafel.' Het is volgens De Sutter ook geen punt dat premier Alexander De Croo het dossier verder behandelt. De afspraak was dat haar partijgenote en minister van Energie Tinne Van der Straeten voor eind november met een rapport zou komen en dat de regering nadien het dossier zou bestuderen en zou beslissen. Omdat het zo'n cruciale beslissing is, is het logisch dat de regering en dus de premier het verder behandelen, luidt het.

