Hij kruipt in de huid van Donald Trump en Walt Disney, verheft opgeblazen drollen en balzakken tot sculpturen, en brengt verkrachtingen en zinloos geweld in beeld alsof het een gezellig familiefeest is. Welkom in de waanzinnige wereld van Paul McCarthy, de controversiële kunstenaar die de Amerikaanse cultuur vermaalt tot een hoopje bloederige pulp.

Hedendaagse kunstenaars die het wereldnieuws halen zijn op de vingers van één hand te tellen. Damien Hirst, welja. Jeff Koons ook. En natuurlijk Paul McCarthy. Toen in 2014 de jaarlijkse kerstboom op de Parijse place Vendôme meer weg bleek te hebben van een reusachtig groen seksattribuut, stond hij op alle voorpagina's. De gemiddelde Parijzenaar wilde niets weten van McCarthy's Tree. Na hevig protest en zelfs enkele stevige klappen in zijn gezicht werd het kunstwerk weggehaald. Even controversieel was zijn Santa Claus (2001), die door de inwoners van Rotterdam en Oslo al snel 'Kabouter Buttplug' werd gedoopt. Dat het Zwitserse Bern in 2008 opgeschrikt werd door een reusachtige vliegende drol was ook aan McCarthy te danken. Zijn opgeblazen sculptuur had zich door de slechte weersomstandigheden losgerukt en was een eigen leven gaan leiden. De drol maakte uiteindelijk een harde landing in een kindertehuis, na eerst een aantal ramen en een hoogspanningslijn te hebben vernield. You love him or you hate him.

