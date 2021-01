Het Luikse gerecht heeft voormalig Nethys-bestuurder Stéphane Moreau in het vizier. 'De vraag is nu: wat wisten sommige Luikse socialisten', zegt de linkse essayist Claude Demelenne.

Vorig weekend werd oud-PS-politicus Stéphane Moreau, ex-ceo van het Luikse bedrijf Nethys, de operationele poot van de Luikse intercommunale Enodia (voorheen Publifin), naar de gevangenis van Lantin overgebracht. Hij wordt beschuldigd van misbruik van vennootschapsgoederen, verduistering, fraude en vervalsing. Moreau en andere Nethys-bestuurders zouden zichzelf onder meer 15 miljoen euro aan vergoedingen hebben uitgekeerd om een door de Waalse overheid opgelegd loonverlies te compenseren. Een roemloze val van de steenrijke en in Luik ooit oppermachtige politicus-zakenman. Essayist Claude Demelenne richtte zich via de website van Le Vif in een open brief tot Moreau, zogezegd om zijn solidariteit te betuigen. Titel: 'Arme kleine rijke man.' Waarom zo sarcastisch, meneer Demelenne? Claude Demelenne: Moreau communiceert haast nooit. Maar een van de weinige keren dat hij op televisie is gekomen, was een jaar of twee geleden bij Pascal Vrébos op RTL-TVi. Daar heeft hij één langgerekt slachtoffernummer opgevoerd. Dus vandaar. (lacht)Hoe was Moreau in Luik op het hoogtepunt van zijn carrière? Demelenne: Hij werd alom bewonderd en gevreesd. Moreau komt uit een arbeidersgezin en is erin geslaagd naar de top van de maatschappelijke ladder te klimmen. Hij is een intelligent man, vooral als het gaat om financiële constructies, een beetje zoals Michel Daerden destijds. Maar Moreau heeft zijn intelligentie vooral gebruikt om zichzelf te verrijken, al zal hij zelf zeggen dat het voor de goede zaak was en dat hij in Luik duizenden banen heeft gecreëerd. Nogal wat socialisten waren er ook van overtuigd dat ze met Moreau het grote lot hadden gewonnen en dat hij het publieke industriële initiatief in de regio Luik nieuw leven zou inblazen. Met name Jean-Claude Marcourt, die hem tot het allerlaatste moment is blijven verdedigen. Dat verklaart ook waarom de politieke carrière van Marcourt afgelopen is en de PS-top hem voorzitter van het Waals Parlement heeft gemaakt, waar hij zich doodverveelt. De vraag die iedereen zich nu stelt, is: wisten sommige Luikse socialisten, de zogenaamde 'onzichtbare handen', van de astronomische bedragen die de Nethys-bestuurders zichzelf uitkeerden, en gaat Moreau die mensen nu verklikken? U noemt hem de meest gehate man van Franstalig België. Demelenne: Zonder enige twijfel. Ik hoorde vorig weekend niets anders in Luik, ook van linkse mensen: eindelijk zit hij achter de tralies. Precies omdat Moreau, die zich lange tijd voordeed als een socialist, zich persoonlijk heeft verrijkt met publieke middelen.