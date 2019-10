'Als de N-VA en de PS halsstarrig weigeren om ernstige formatiegesprekken te voeren, zit er voor de regering-Wilmès maar één ding op: rekening houden met het parlement, niet het minst met de oppositie', vindt Knack-hoofdredacteur Bert Bultinck.

'In het parlement broeit er iets', zei Koen Geens afgelopen zondag. De vicepremier van CD&V was op bezoek in de VRT-studio's naar aanleiding van de benoeming van Sophie Wilmès tot nieuwe premier van België. Na urenlang beraad werd dit weekend bekendgemaakt dat Wilmès de fakkel mag overnemen van MR-collega Charles Michel, die een mooie promotie en dus ook meer jobzekerheid vond in Europa. De wissel werd alom op gejuich onthaald. Van Alexander De Croo (Open VLD) tot Kristof Calvo (Groen): iedereen was galant genoeg om te applaudisseren voor de intrede van de eerste vrouw in de Wetstraat 16. Al was iedereen ook nuchter genoeg om eraan toe te voegen dat het om niet meer gaat dan de leiding van een regering in lopende zaken, of zoals de oppositie het graag zegt: een 'restregering'. Links en rechts viel de term 'interim-vrouw', en dat was voor niemand een compliment. Ni...