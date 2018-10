De progressieve coalitie van Ridouani in Leuven: zit er muziek in Mo-town?

' Vandaag is rood de kleur van jouw lippen / Vandaag is rood wat rood hoort te zijn'. Het werd zondagavond luid meegezongen in brasserie De Curve, in hartje Kessel-Lo, deelgemeente van Leuven. De hit van Marco Borsato werd nu en dan afgewisseld met de gescandeerde leuze 'Leuven is rood!'. De aanwezigen waren blij dat Mohamed Ridouani, de Leuvense SP.A-lijsttrekker, zo'n goed verkiezingsresultaat had behaald en de opvolger van Louis Tobback wordt. Dat gold natuurlijk ook voor de man zelf: 'Dat in deze stad iemand met mijn afkomst het zover kan schoppen, is een sterk signaal', zei de eerste burgemeester met allochtone roots van een Vlaamse centrumstad.

