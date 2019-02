De pessimistische sociaal-democraat in Yves Petry: 'Ik ben geen overtuigde humanist, sorry'

Mijn groeiende onvrede met het publiek debat in Vlaanderen', antwoordt Yves Petry als we hem in zijn schrijfkamer vragen wat de aanleiding was om aan De Geesten, zijn nieuwe roman, te beginnen. 'De stompzinnige hardheid stoort me enorm. Ze verdringt niet alleen de nuance, maar ook de ironie, de zelftwijfel of de relativering.'

...