De Panne tevreden dat het ‘luxebelasting’ op tweede verblijven mag blijven heffen

De gemeente De Panne mag haar belasting op tweede verblijven behouden. Dat bericht Het Nieuwsblad donderdag na een vonnis van de rechtbank in Brugge. De gemeente reageert tevreden op het vonnis.

De taks op tweede verblijven zorgt al een hele tijd voor discussie in verschillende kustgemeenten. Naast De Panne, waren er ook problemen rond in Koksijde en Knokke-Heist. Tweedeverblijvers waren er ontevreden omdat de eigen inwoners er geen gemeentebelasting moesten betalen en zij wel een tweedeverblijfstaks moesten betalen. Volgens de rechter was dat een schending van het gelijkheidsbeginsel.

De Panne paste echter haar belasting aan tot een soort ‘luxetaks’. ‘De belasting is voor eigendommen zonder domicilie. Dat wil zeggen dat niet enkel tweedeverblijvers, maar ook inwoners van De Panne die een extra eigendom hebben, de belasting moeten betalen’, legt de burgemeester van De Panne Bram Degrieck uit.

Toch trokken zo’n 139 tweedeverblijvers ook tegen die belasting naar de rechter. Zij krijgen nu ongelijk. Volgens de rechtbank is de belasting geen schending van het gelijkheidsbeginsel. ‘Wij zijn tevreden, maar verwachten wel dat er nog in beroep wordt gegaan. De beslissing van de rechter sterkt ons in de overtuiging dat de belasting gegrond is’, aldus Degrieck.