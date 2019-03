De opkomst van de bevallingscoach: 'Wij zijn de ceremoniemeesters van de geboorte'

U hebt het misschien al gelezen in de gespecialiseerde pers: Meghan Markle, eega van de Britse prins Harry, doet voor haar nakende bevalling een beroep op een doula. Daarmee treedt ze in de voetsporen van onder anderen actrice Nicole Kidman en zangeres Alanis Morissette. Zo'n zwangerschaps- en bevallingscoach is heus geen voorrecht van de sterren, vertelt Veerle Peeters, voorzitter van de Vlaamse Federatie van Doula's. 'Ook in Vlaanderen kiezen aanstaande ouders almaar vaker voor een doula. Wij bieden ondersteuning tijdens de zwangerschap en bevalling. We zijn niet medisch opgeleid, we focussen volledig op de fysieke en emotionele ervaring. De doula - Grieks voor ' dienende vrouw' - is eigenlijk een oud fenomeen. In de tijd van mijn grootmoeder was het normaal dat een vrouw uit het dorp steun bood tijdens geboortes...