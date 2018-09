'De N-VA had Mia Doornaert ook aangesteld gekregen als zij de juiste regels had gevolgd'

Ik mag Mia Doornaert wel. Deze zomer mocht ik haar uitgebreid interviewen voor Knack naar aanleiding van haar benoeming als voorzitster van het Vlaams Fonds voor de Letteren. Dat was al een plezier op zich, en ook de drie jaar aan columns die ik ter voorbereiding van haar terug las, was hoegenaamd geen straf. Het protest dat haar benoeming in juli opriep, werd er daarna alleen niet minder om. Vorige week, bijna twee maanden later, maakte de Vlaamse Auteursvereniging bekend dat ze de benoeming van Doornaert zal proberen te laten vernietigen door de...