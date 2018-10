Live De morning after: Vlaanderen meer dan ooit verdeeld

07:22

Gent wacht nagelbijtend op volledige uitslag

In Gent is het nog altijd wachten op de volledige uitslag, er zijn volgens Binnenlandse Zaken nu 89 van de 91 bureaus geteld. De kaarten lijken moeilijk geschud: het kartel SP.A/Groen verliest zo'n 12 procentpunt, maar blijft wel de grootste. Coalitiepartner Open VLD gaat er met bijna 9 procentpunt op vooruit en claimt de burgemeesterssjerp. In de voorlopige zetelverdeling zijn er 21 voor SP.A/Groen en 15 voor Open VLD. Volgens de voorlopige uitslagen is een verderzetting van de huidige coalitie SP.A-Groen-Open VLD mogelijk. Vraag is of Open VLD eventueel een alternatieve meerderheid op de been zou kunnen brengen met CD&V en N-VA - met de huidige stand van zaken lukt dat niet.

'De claim van Open VLD is nog niet aan de orde', reageerde de rood-groene lijstttrekker Rudy Coddens. Hij vindt de verderzetting van de huidige bestuurscoalitie de meest werkbare optie. 'Ik begrijp de tevredenheid van de collega's van Open VLD', klinkt het, 'maar maandag blikken we vooruit en nemen we de leiding in de onderhandelingen. In de politiek is het nog altijd zo dat het project met de grootste aanhang aan zet is.'

